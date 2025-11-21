दोस्त को डूबते देखा, फिर भी पुलिस को क्यों नहीं बताया? दो दोस्तों ने की 'खौफनाक' हरकत!

China Drowning Incident: चीन के साउथ-वेस्ट इलाके के एक गांव के दो आदमियों ने अपने दोस्त को एक जलाशय में डूबते हुए देखा. अधिकारियों को खबर करने के बजाय वे उसे घर ले आए और उसके बिस्तर पर ऐसे लिटा दिया, जैसे वह सिर्फ सो रहा हो. मृतक के भाई की बहन ने हाल ही में चीनी मीडिया आउटलेट लिझी न्यूज को अपने भाई के दुर्घटना में डूबने के बाद हुई इस परेशान करने वाली घटना के बारे में बताया. इस खुलासे ने ऑनलाइन कम्युनिटी को हैरान कर दिया है.

सिचुआन में क्या हुआ था?

यह घटना 4 सितंबर को सिचुआन प्रांत में हुई थी. 38 वर्षीय इस व्यक्ति को एक गांव वाले और उसके चाचा ने पास के जलाशय में तैरने के लिए बुलाया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह व्यक्ति जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, पानी में उतरा और उनके पीछे उतरने से पहले ही डूब गया. हालांकि उन दोनों ने दावा किया कि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक वे उसे किनारे पर लाए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उनमें से एक व्यक्ति ताओ ने कबूल किया कि वे घबरा गए थे और मेडिकल सहायता या पुलिस को बुलाने के बजाय, उन्होंने शव को मोटरसाइकिल पर घर ले जाने का फैसला किया.

सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा?

उनके रास्ते में लगे निगरानी फुटेज में दोनों आदमियों को बाइक चलाते हुए दिखाया गया है, जिसके बीच में मृतक को फंसाकर रखा गया था. पीछे बैठा आदमी मृतक की गर्दन पकड़े हुए था और सफर के दौरान उसे सीधा रखने की कोशिश कर रहा था.