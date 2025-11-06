बेटे की कब्र पर बैठकर मां बोली– ‘मम्मा आई है बेटा’, ऐसी इमोशनल कहानी जिसने दुनिया को रुला दिया

Chinese Mother Viral Story: चीन के हेनान प्रांत की 34 वर्षीय महिला ने अपने तीन साल के बेटे जूबाओ को एक दुर्लभ ARX जीन म्यूटेशन के कारण खो दिया, जो सोशल मीडिया पर @jubaomama नाम से जानी जाती हैं. यह बीमारी बच्चों में दौरे और मानसिक विकलांगता का कारण बनती है. गर्भावस्था के दौरान कोई दिक्कत नहीं दिखी थी, लेकिन जन्म के बाद यह बीमारी सामने आई.

कितनी कोशिशों के बाद भी क्यों न बचा सका मां का प्यार?

जून 2021 में जूबाओ का इलाज शुरू हुआ. डॉक्टरों ने साफ कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर मां ने हार नहीं मानी. उन्होंने पूरे चीन के डॉक्टरों से मदद मांगी, अपने काम और बड़े बेटे की देखभाल तक छोड़ दी. जूबाओ को 27 बार ICU में भर्ती कराया गया और उन्होंने करीब 20 लाख युआन (लगभग ₹2.3 करोड़) इलाज में खर्च किए. संघर्ष के दौरान उनके बाल सफेद हो गए, लेकिन जूबाओ अप्रैल 2023 में चल बसा.

कब्र को क्यों कहा ‘बेटे का बड़ा घर’?

बेटे की मौत के बाद इस मां ने उसके लिए घर के पास ही एक बड़ी कब्र खरीदी, जिसे वह प्यार से बड़ा घर कहती हैं. उन्होंने कहा, “मैं चाहती थी कि वो घर से सिर्फ पांच मिनट की दूरी पर रहे ताकि वो आजादी से खेल सके.” शुरुआत में वह रोज जूबाओ की कब्र पर जाती थीं, पर अब महीने में दो-तीन बार जाती हैं.

वीडियो में क्या दिखा जिसने सबको भावुक कर दिया?

एक हालिया वीडियो में यह मां जूबाओ की तस्वीर को चूमते हुए बार-बार कहती हैं, “मम्मा यहां है बेटा.” वह बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स जैसे मूनकेक और एग टार्ट्स लेकर जाती हैं और मजाक में कहती हैं कि इतनी मिठाइयां मत खाया करो. वह कहती हैं कि वह बेटे को दूसरी दुनिया के जीवन के सबक सिखा रही हैं.

लोग क्यों नहीं रोक पाए अपनी आंखों के आंसू?

वीडियो को अब तक 3.9 लाख लाइक्स और 48 हजार से ज़्यादा कमेंट्स मिले हैं. एक यूजर ने लिखा, “वह अपने बेटे को लेकर जुनूनी थीं, लेकिन हर मां उनके दर्द को समझ सकती है.” दूसरे ने कहा, “शायद बेटे की कब्र पर बातें करना ही उनका सुकून पाने का तरीका है.” किसी ने लिखा, “वो सिर्फ तीन साल जिया, लेकिन मां का प्यार पूरी उम्र तक जिंदा रहेगा.”