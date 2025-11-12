Trending Photos
China Mother Daughter Story: हुनान प्रांत की रहने वाली 59 वर्षीय शियाओ शुएफेई की जिंदगी उस वक्त बदल गई जब उनकी बेटी यांग फांग ग्वांगझू में काम करते हुए गंभीर रूप से बीमार पड़ी और कोमा में चली गई. डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि यांग के होश में आने की संभावना बहुत कम है. यहां तक कि उन्होंने इलाज बंद करने की सलाह दी, लेकिन शियाओ ने हार नहीं मानी.
मां ने क्यों चुना हार मानने के बजाय उम्मीद का रास्ता?
शियाओ ने अपनी बेटी को अस्पताल के सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर खुद उसकी देखभाल शुरू कर दी. उन्होंने ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह अपनी बेटी को ठीक करेंगी. डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया डांस थेरेपी.
यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया
डांस कैसे बना इलाज का जरिया?
डॉक्टरों ने बताया कि म्यूजिक और मूवमेंट से दिमाग की नसें सक्रिय होती हैं. इस पर शियाओ हर सुबह अपनी बेटी को पार्क ले जातीं और उसके हाथ पकड़कर ‘स्क्वेयर डांस’ के रिदम पर झूमतीं. धीरे-धीरे पार्क की अन्य महिलाएं भी उनके साथ जुड़ गईं और सबने मिलकर यांग को हल्के मूवमेंट सिखाने शुरू किए. लगातार दो साल की मेहनत के बाद एक दिन यांग ने पहली बार बोलकर कहा, “आप बहुत अच्छी हो मां.” यह सुनकर शियाओ फूट-फूटकर रो पड़ीं. जब बेटी को अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिमाग की गतिविधि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. इसे डॉक्टरों ने मिरेकल यानी चमत्कार कहा.
यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?
10 साल बाद कैसी है अब यांग फांग?
शियाओ ने हार नहीं मानी और पूरे 10 साल तक हर दिन डांस थेरेपी जारी रखी. अब यांग खुद चल-फिर सकती है, बात कर सकती है और कुछ हद तक खुद की देखभाल भी करती है. हालांकि उसकी सोचने-समझने की क्षमता सीमित है, लेकिन उसकी मुस्कान अब उसकी मां के लिए सबसे बड़ा इनाम है. आज शियाओ शुएफेई 150 महिलाओं के ‘स्क्वेयर डांस ग्रुप’ की लीडर हैं और हर दिन अपनी बेटी के साथ डांस करती हैं. वह कहती हैं, “जब मैं उसे मुस्कुराते हुए देखती हूं, तो सारी थकान मिट जाती है.” उनका ये सफर साबित करता है कि सच्चा प्यार और धैर्य किसी भी चमत्कार को जन्म दे सकता है.