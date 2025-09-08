जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा

Success Story: जिंदगी में असली हीरो वही कहलाता है जो हार मानने के बजाय नए रास्ते खोजे. चीन की एक 50 साल की महिला यांग (Yang) ने यह साबित कर दिया कि उम्र, हालात और परेशानियां कभी सपनों की राह नहीं रोक सकतीं. कभी आग की लपटों ने उनका शरीर और आत्मविश्वास दोनों जला डाला था, लेकिन आज वही महिला अपनी हिम्मत से लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

यांग की कहानी इतनी खास क्यों है?

Add Zee News as a Preferred Source

यांग मूल रूप से चीन के शेडोंग प्रांत के जिनिंग शहर की रहने वाली हैं. सालों पहले उन्होंने शंघाई की मशहूर टोंगजी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री ली थी. लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि 2013 में लगी आग ने उनकी जिंदगी बदल दी. चेहरे और हाथों पर गंभीर जलन के निशान, बाएं हाथ का काम पूरी तरह बंद और दायां हाथ आधा काम करने लायक बचा. इसी हादसे के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और डिप्रेशन से जूझने लगीं.

बेटे की नाकाम कोशिश कैसे बनी मां की प्रेरणा?

कुछ साल पहले यांग के बेटे ने लॉ स्कूल की परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं हो सका. जब वह बेटे की किताबें समेट रही थीं, तब उन्होंने सोचा कि इन्हें इतनी सस्ती कीमत पर बेच देना ठीक नहीं. पन्ने पलटने पर लगा कि शायद वह खुद कोशिश कर सकती हैं. यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई. बेटे की पुरानी किताबों से उन्होंने दो साल तक तैयारी की और आखिरकार प्रवेश परीक्षा पास कर ली.

सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी?

यांग ने माना कि उनके लिए सबसे कठिन विषय अंग्रेजी था. लेकिन पति और बेटे का साथ उनके हौसले को लगातार मजबूत करता रहा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “कभी हादसे ने मुझे अपाहिज और बेरोजगार बना दिया था. मैं डिप्रेशन में चली गई थी. लेकिन अब 50 साल की उम्र में मैं कानून की पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करूंगी.”

हादसे ने क्यों नहीं रोका सपनों को?

गंभीर जलने के निशान के कारण यांग को सालों तक मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना पड़ता था. लेकिन उन्होंने हालात को अपनी ताकत बना लिया. अपने जख्मों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आज कुनमिंग स्थित साउथवेस्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में लॉ की पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट बन चुकी हैं. यांग की कहानी यह सिखाती है कि सपनों को पाने में उम्र और हालात कभी रुकावट नहीं बन सकते. अगर हिम्मत और परिवार का साथ हो तो जिंदगी का कोई भी इम्तिहान जीता जा सकता है.