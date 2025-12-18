Advertisement
87 साल के बुढ़ऊ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

China Beautiful Woman: चीन के मशहूर चित्रकार फैन जेंग ने 87 साल की उम्र में बेटे के जन्म का ऐलान करते हुए अपनी बेटी और सौतेले बच्चों से सभी रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर दी, जिससे पारिवारिक विवाद फिर चर्चा में आ गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:40 AM IST
Chinese Painter Fan Zeng: चीन के सबसे कीमती समकालीन चित्रकारों में गिने जाने वाले फैन जेंग एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कला नहीं, बल्कि निजी जिंदगी है. 87 साल की उम्र में उन्होंने अपने इकलौते बायोलॉजिकल बेटे के जन्म का ऐलान किया और साथ ही अपनी बेटी और सौतेले बच्चों से सभी रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर दी. इस फैसले ने पुराने पारिवारिक विवादों को फिर सार्वजनिक कर दिया.

फैन जेंग की कला कितनी कीमती?

फैन जेंग की पेंटिंग्स और कैलिग्राफी चीन ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर हैं. 2008 से 2024 के बीच उनकी कलाकृतियों की बिक्री चार अरब युआन से ज्यादा रही है. उनकी कम से कम 10 पेंटिंग्स 10 मिलियन युआन से ऊपर की कीमत में नीलाम हो चुकी हैं. उनकी कैलिग्राफी की कीमत भी प्रति 0.11 वर्ग मीटर करीब दो लाख युआन मानी जाती है. पिछले साल फैन जेंग ने खुद से 50 साल छोटी शू मेंग से शादी की थी, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी. 11 दिसंबर को उन्होंने बताया कि शू ने उनके बेटे को जन्म दिया है. सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि अब वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक खुशहाल परिवार बना चुके हैं और नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं.

बच्चों से रिश्ता तोड़ने का फैसला क्यों लिया?

फैन जेंग ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पत्नी शू मेंग अब परिवार से जुड़े सभी फैसले लेंगी और किसी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके बच्चों के नाम का इस्तेमाल कर अफवाहें फैला रहे हैं और परिवार में झगड़ा पैदा कर रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने बेटी फैन शियाओहुई और सौतेले बेटे फैन झोंगडा से सभी संबंध खत्म करने का ऐलान किया.

अगस्त में फैन जेंग की बेटी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि वह अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि शू मेंग उनके पिता को नियंत्रित कर रही हैं और उनकी दो अरब युआन की कलाकृतियां चुपचाप बेच दी गई हैं. हालांकि कुछ दिनों बाद फैन जेंग की कंपनी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया.

कैसी रही फैन जेंग की निजी जिंदगी?

फैन जेंग का जन्म जियांगसू प्रांत में हुआ था और उन्होंने बीजिंग की सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से पढ़ाई की. उनकी जिंदगी में चार शादियां रहीं. पहली पत्नी से तलाक, दूसरी से बेटी, तीसरी पत्नी के दो बेटों ने उनका सरनेम अपनाया और चौथी शादी शू मेंग से हुई. उनकी तीसरी पत्नी का निधन 2021 में हो गया था. फैन जेंग की अंतरराष्ट्रीय ख्याति और अरबों की संपत्ति को देखते हुए यह पारिवारिक विवाद सिर्फ निजी मामला नहीं रह गया है. 

