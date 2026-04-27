डायपर पहनकर सोफे पर बैठते हैं मुर्गे! बिस्तर पर सोते और मॉल में घूमते, इंसानों संग 'नई दोस्ती' वायरल

चीन के बड़े शहरों में इन दिनों एक अजीब लेकिन दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है. जो मुर्गे कभी सिर्फ डिनर टेबल की शोभा बढ़ाते थे, वे अब लोगों के ड्राइंग रूम और बेडरूम का हिस्सा बन गए हैं. चीनी युवा अब कुत्ता-बिल्ली के बजाय मुर्गों को पालतू जानवर के तौर पर अपना रहे हैं. सोशल मीडिया पर 'पेट चिकन' से जुड़े वीडियो को अब तक 3.1 अरब से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि यह ट्रेंड कितनी तेजी से फैल रहा है.

चीन के शहरों में यह नजारा आम होता जा रहा है जहां लोग मुर्गों को बच्चों वाले प्रैम में बिठाकर पार्क में घुमाने ले जाते हैं. इतना ही नहीं, इन मुर्गों को बकायदा टोपी, जूते, स्कार्फ और यहां तक कि घर के अंदर गंदगी न हो, इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'डायपर' भी पहनाए जाते हैं. ग्वांगडोंग की रहने वाली 'अगुआ' नाम की महिला के पास तीन दुर्लभ काले रंग के रेशमी मुर्गे हैं, जिन्हें वह 'फीनिक्स फेयरी' कहती हैं. उनका कहना है कि ये मुर्गे बेहद शांत और प्यारे होते हैं.

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सस्ता और आसान रखरखाव

मुर्गों को पालने का सबसे बड़ा कारण उनका कम खर्च है. अगुआ बताती हैं कि एक मुर्गे के खाने का महीने भर का खर्च 30 युआन (करीब 350 रुपये) से भी कम आता है. कुत्तों और बिल्लियों के मुकाबले इनके डॉक्टर का खर्च भी बहुत कम है. मुर्गों में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है और वे कुत्तों की तरह बाल भी नहीं झाड़ते. साथ ही, इनसे किसी तरह की दुर्गंध भी नहीं आती, जिससे इन्हें अपार्टमेंट में रखना आसान हो जाता है.

क्या मुर्गे इंसानी बातें समझते हैं?

पूर्वी चीन के एक मालिक का कहना है कि उनका मुर्गा, जिसका नाम उन्होंने 'स्लैटेड बैंग्स' रखा है, इंसानी शब्दों को समझता है. उनका दावा है कि लंबे समय तक साथ रहने के बाद मुर्गे इंसानों के साथ 'आई कॉन्टैक्ट' करते हैं और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं. एक अन्य मालिक 'अलिन' के पास कुत्ते और बिल्लियां भी हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुर्गे सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं. वे सुबह जल्दी जागते हैं और शांति से सोते हैं.

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भोजन नहीं, अब परिवार का हिस्सा

इन पालतू मुर्गों में से ज्यादातर वे हैं जिन्हें कसाई खाने भेजा जाना था या वे चूजे थे जिन्हें अंडे न दे पाने के कारण छोड़ दिया गया था. कई लोग अब मुर्गों को पालने के बाद मांस खाने को लेकर भी संकोच करने लगे हैं. एक मालिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक मुर्गे से इतना गहरा लगाव हो जाएगा. अब वह मेरे लिए भोजन नहीं बल्कि मेरा परिवार है." चीन में अब सांप, कीड़े-मकोड़े और मुर्गों जैसे 'अनकन्वेंशनल' पालतू जानवरों का बाजार 10 अरब युआन के करीब पहुंच गया है. लगभग 1.7 करोड़ लोग अब ऐसे ही अनोखे जीव पाल रहे हैं.