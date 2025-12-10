बिना ऑफिस जाए ही एम्प्लाई की लग जाती थी अटेंडेंस, फेस मास्क से ऐसे देते थे धोखा! खूब मनाते थे छुट्टियां लेकिन...

Printed Face Masks: चीन के वेनझो शहर में एक नेबर समिट के वर्कर्स ने अपने को-वर्कर्स के चेहरे प्रिंट कर उन्हें मास्क बनाकर फेस रिकग्निशन हाजिरी सिस्टम को चकमा देना शुरू कर दिया. कैमरे में पकड़ी गई ये हरकत ऑनलाइन सामने आते ही लोगों को हैरान कर गई. स्थानीय मीडिया के अनुसार, एक निवासी ने बताया कि समिति के सेक्रेटरी ने खुद कर्मचारियों को इस ट्रिक में शामिल किया. वे प्रिंटेड चेहरों वाले पेपर मास्क पहनकर एक व्यक्ति से कई लोगों की हाजिरी लगवा देते थे. यह पूरी प्रक्रिया चेक-इन मशीन के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

ये कर्मचारी कौन थे और उनकी नौकरी की स्थिति क्या है?

यह समिति चीन की सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक संस्था है. इनके कर्मचारी सरकारी वर्कर नहीं माने जाते और इन्हें वेतन की जगह भत्ता मिलता है. कितने कर्मचारी इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, यह अभी साफ नहीं है. घटना सामने आते ही इंटरनेट पर जबरदस्त बहस छिड़ गई. कई लोगों ने इसे करप्शन बताते हुए सख्त सजा की मांग की. कुछ ने कहा कि लोग 10-12 घंटे की वर्क कल्चर वाली नौकरियों में पिसते हैं, जबकि कुछ सरकारी संस्थाओं में लोग काम से बचने के तरीके खोजते रहते हैं.

ऑनलाइन बहस का एक दूसरा पक्ष भी था. कई लोगों ने कहा कि पड़ोस समिति के कर्मचारियों का काम लोगों के घर जाकर समस्याएं हल करना होता है, ऐसे में एक निश्चित समय पर मशीन पर हाजिरी लगाना जरूरी नहीं होना चाहिए. शिकायतकर्ता ने यह मामला अक्टूबर में उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया था और दिसंबर के अंत तक जवाब देने का वादा किया गया है.

प्रिंटेड चेहरों से मशीन को कैसे बनाया जा सकता है बेवकूफ?

कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि इतनी आसानी से फेस रिकग्निशन सिस्टम को कैसे धोखा दिया जा सकता है. एक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन दुकानों से 10 से 40 युआन में मिलने वाले प्रिंटेड चेहरे कम रेजॉल्यूशन वाली फेस रिकग्निशन मशीनों को आसानी से बायपास कर सकते हैं. सोशल मीडिया पर एक अन्य यूजर ने भी कहा कि सस्ती मशीनें ऐसे मास्क को असली चेहरा मान लेती हैं.