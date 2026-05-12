यहां सुबह से रात तक बस किताब और क्लास, स्कूल का टाइम-टेबल देख कांप जाएगी रूह; बीमारी में भी पूरा करना होता है होमवर्क

Chinese Schools Strict Routine: दुनिया के अलग-अलग देशों की शिक्षा व्यवस्था हमेशा चर्चा में रहती है. कहीं बच्चों को खुलकर सीखने की आजादी दी जाती है, तो कहीं पढ़ाई को लेकर इतना दबाव होता है कि छात्र बचपन ही भूल जाते हैं. इन दिनों चीन के स्कूलों की एक ऐसी ही सख्त दिनचर्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वहां के कुछ स्कूलों में बच्चों की जिंदगी सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है. यहां छात्रों का पूरा दिन टाइम टेबल और नियमों के हिसाब से चलता है. बीमारी में भी बच्चों को पूरा होमवर्क करना होता है. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे 'स्कूल कम, ट्रेनिंग कैंप ज्यादा' कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग चीन के ऐसे स्कूलों की तुलना नर्क से कर रहे हैं.

सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है दिन

वायरल पोस्ट में बताया जा रहा है कि चीन के कई स्कूलों में बच्चों का दिन सुबह करीब 5 या 6 बजे शुरू हो जाता है. छात्रों को जल्दी उठकर स्कूल पहुंचना पड़ता है. इसके बाद लगातार क्लास, टेस्ट और पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो जाता है. कुछ स्कूलों में सुबह की एक्सरसाइज और अनुशासन वाली गतिविधियां भी करवाई जाती हैं. इसके बाद पूरा दिन पढ़ाई में निकल जाता है.

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रात तक चलता है पढ़ाई का दबाव

सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को इस बात पर हो रही है कि कई छात्रों की पढ़ाई देर रात तक चलती है. स्कूल खत्म होने के बाद भी बच्चों को घंटों होमवर्क करना पड़ता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कई छात्र रात 11 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं. इसके बाद अगले दिन फिर वही सख्त दिनचर्या शुरू हो जाती है. लोगों का कहना है कि इतनी कम उम्र में बच्चों पर इतना दबाव डालना आसान नहीं होता.

हर मिनट पर नजर

वायरल पोस्ट्स के अनुसार, कुछ स्कूलों में छात्रों की दिनचर्या बेहद सख्त होती है. किस समय खाना खाना है, कब पढ़ना है, कब आराम करना है, सब कुछ पहले से तय रहता है. कई जगह छात्रों को क्लास में सोने, ध्यान भटकाने या बात करने पर सजा भी दी जाती है. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे 'मिलिट्री स्टाइल एजुकेशन' कह रहे हैं.

क्यों इतनी सख्ती?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में पढ़ाई और प्रतियोगिता का दबाव बहुत ज्यादा है. यहां अच्छे कॉलेज और करियर के लिए छात्रों को कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं. इसी वजह से कई परिवार बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं. माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बाकी छात्रों से आगे निकलें. यही सोच कई बार बच्चों की दिनचर्या को बहुत कठिन बना देती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

जैसे ही चीन के स्कूलों का यह रूटीन वायरल हुआ, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि इतनी पढ़ाई के बाद बचपन कहां बचता होगा? वहीं दूसरे ने कहा कि यह देखकर मेरा स्कूल बहुत आसान लगने लगा. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि 'यहां छात्र नहीं, रोबोट तैयार किए जा रहे हैं.' हालांकि कुछ यूजर्स ने चीन की अनुशासन वाली शिक्षा व्यवस्था की तारीफ भी की. उनका कहना था कि इसी मेहनत और सख्ती की वजह से वहां के छात्र पढ़ाई में आगे रहते हैं.

बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहस

इस मुद्दे ने एक बार फिर बच्चों के मानसिक दबाव को लेकर बहस छेड़ दी है. कई लोग मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा पढ़ाई बच्चों की मानसिक सेहत पर असर डाल सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बच्चों को खेल, आराम और परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलना चाहिए. अगर लगातार दबाव बना रहे, तो बच्चे तनाव और थकान का शिकार हो सकते हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने इस सख्त रूटीन का समर्थन किया है. उनका कहना था कि अनुशासन और मेहनत सफलता के लिए जरूरी हैं.

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