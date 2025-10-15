Advertisement
trendingNow12962127
Hindi Newsजरा हटके

अब टूटी हड्डी तो रॉड या प्लेट नहीं, सिर्फ 3 मिनट में जोड़ देगा ये 'बोन ग्लू'; डॉक्टरों ने किया चमत्कार

Chinese Scientists: चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा बायो-गोंद ‘Bone-02’ बनाया है जो सिर्फ 3 मिनट में टूटी हड्डियों को जोड़ देता है. यह पूरी तरह बॉडी में घुल जाता है, जिससे दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती. यह ऑयस्टर से प्रेरित मेडिकल इनोवेशन ऑर्थोपेडिक सर्जरी की दुनिया बदल सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब टूटी हड्डी तो रॉड या प्लेट नहीं, सिर्फ 3 मिनट में जोड़ देगा ये 'बोन ग्लू'; डॉक्टरों ने किया चमत्कार

Bone Glue: चीन के वैज्ञानिकों ने Bone-02 नाम का एक ऐसा बायो-अडहेसिव तैयार किया है जो सिर्फ तीन मिनट में टूटी हड्डियों को जोड़ देता है. यह विचार समुद्री जीव ऑयस्टर (सीपी) से प्रेरित है, जो गीली सतहों पर मजबूती से चिपक जाती हैं. उसी प्रक्रिया को मेडिकल टेक्नोलॉजी में अपनाकर यह गोंद बनाया गया है.

यह मेटल प्लेट से कितना अलग है?

जहां सामान्य सर्जरी में मेटल प्लेट स्क्रू या रॉड लगाई जाती है, वहीं यह नया गोंद पूरी तरह बायोएब्जॉर्बेबल है. यानी यह शरीर में खुद-ब-खुद घुल जाता है. इससे दूसरी सर्जरी की जरूरत खत्म हो जाती है. शुरुआती ट्रायल्स में इसकी पकड़ 400 पाउंड (लगभग 180 किलो) से ज्यादा पाई गई है जो गीले और ब्लड-रिच माहौल में भी मजबूत रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: फूड डिलीवरी का खोजा ऐसा 'लूपहोल', शख्स ने फ्री में मंगवाए 21,30,000 रुपये का खाना; फिर पकड़ा गया ऐसे

कैसे लगाया जाता है यह जादुई गोंद?

डॉक्टर इसे एक छोटी सी सिरिंज या एप्लीकेटर के जरिए हड्डी के बीच इंजेक्ट करते हैं. यह तुरंत फैलकर गैप भर देता है और कुछ मिनटों में सख्त होकर हड्डी को स्थिर कर देता है. खासकर उन जगहों पर जहां स्क्रू या प्लेट लगाना मुश्किल होता है जैसे कलाई, टखना या रीढ़ की हड्डी. वहां यह गोंद बेहद कारगर साबित हो रहा है.

कहां हुआ इसका क्लिनिकल इस्तेमाल और क्या मिले नतीजे?

इस गोंद का शुरुआती टेस्ट जेजियांग के सर रन रन शॉ हॉस्पिटल में डॉ. लिन जियानफेंग की टीम ने किया. एक केस में कलाई की हड्डी को सिर्फ 3 सेंटीमीटर के चीरे से जोड़ा गया और मरीज की हड्डी तीन महीनों में पूरी तरह ठीक हो गई. चीन के कई अस्पतालों में अब तक 150 से अधिक केस में इसका उपयोग किया जा चुका है. हालांकि, इसके लॉन्ग-टर्म रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं.

क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है या अभी भी रिसर्च बाकी है?

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह गोंद शरीर में टूटकर हानिरहित तत्वों में बदल जाता है, जिससे कोई जहरीला असर नहीं होता. यह शरीर की हीलिंग प्रक्रिया के साथ तालमेल बनाकर धीरे-धीरे गायब हो जाता है. हालांकि, अब भी कुछ सवाल बचे हैं जैसे इसकी केमिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी अप्रूवल और लॉन्ग-टर्म क्लिनिकल डेटा, जिनके बिना इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिल सकती.

यह भी पढ़ें: भारत में यहां की 70 प्रतिशत औरतें जवानी में ही हो जाती हैं विधवा, क्यों मरते जा रहे मर्द?

क्या यह मेडिकल दुनिया में नया अध्याय लिख देगा?

अगर इसे वैश्विक स्तर पर मंजूरी मिल जाती है, तो यह ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गेम-चेंजर साबित हो सकता है. खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, जिन्हें बार-बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, यह गोंद राहत लेकर आ सकता है. यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाया है जितनी Bone-02 ने दिखाई है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Bone Glueviraltrending

Trending news

ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'