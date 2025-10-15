अब टूटी हड्डी तो रॉड या प्लेट नहीं, सिर्फ 3 मिनट में जोड़ देगा ये 'बोन ग्लू'; डॉक्टरों ने किया चमत्कार

Bone Glue: चीन के वैज्ञानिकों ने Bone-02 नाम का एक ऐसा बायो-अडहेसिव तैयार किया है जो सिर्फ तीन मिनट में टूटी हड्डियों को जोड़ देता है. यह विचार समुद्री जीव ऑयस्टर (सीपी) से प्रेरित है, जो गीली सतहों पर मजबूती से चिपक जाती हैं. उसी प्रक्रिया को मेडिकल टेक्नोलॉजी में अपनाकर यह गोंद बनाया गया है.

यह मेटल प्लेट से कितना अलग है?

जहां सामान्य सर्जरी में मेटल प्लेट स्क्रू या रॉड लगाई जाती है, वहीं यह नया गोंद पूरी तरह बायोएब्जॉर्बेबल है. यानी यह शरीर में खुद-ब-खुद घुल जाता है. इससे दूसरी सर्जरी की जरूरत खत्म हो जाती है. शुरुआती ट्रायल्स में इसकी पकड़ 400 पाउंड (लगभग 180 किलो) से ज्यादा पाई गई है जो गीले और ब्लड-रिच माहौल में भी मजबूत रहती है.

कैसे लगाया जाता है यह जादुई गोंद?

डॉक्टर इसे एक छोटी सी सिरिंज या एप्लीकेटर के जरिए हड्डी के बीच इंजेक्ट करते हैं. यह तुरंत फैलकर गैप भर देता है और कुछ मिनटों में सख्त होकर हड्डी को स्थिर कर देता है. खासकर उन जगहों पर जहां स्क्रू या प्लेट लगाना मुश्किल होता है जैसे कलाई, टखना या रीढ़ की हड्डी. वहां यह गोंद बेहद कारगर साबित हो रहा है.

कहां हुआ इसका क्लिनिकल इस्तेमाल और क्या मिले नतीजे?

इस गोंद का शुरुआती टेस्ट जेजियांग के सर रन रन शॉ हॉस्पिटल में डॉ. लिन जियानफेंग की टीम ने किया. एक केस में कलाई की हड्डी को सिर्फ 3 सेंटीमीटर के चीरे से जोड़ा गया और मरीज की हड्डी तीन महीनों में पूरी तरह ठीक हो गई. चीन के कई अस्पतालों में अब तक 150 से अधिक केस में इसका उपयोग किया जा चुका है. हालांकि, इसके लॉन्ग-टर्म रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं.

क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है या अभी भी रिसर्च बाकी है?

वैज्ञानिकों का दावा है कि यह गोंद शरीर में टूटकर हानिरहित तत्वों में बदल जाता है, जिससे कोई जहरीला असर नहीं होता. यह शरीर की हीलिंग प्रक्रिया के साथ तालमेल बनाकर धीरे-धीरे गायब हो जाता है. हालांकि, अब भी कुछ सवाल बचे हैं जैसे इसकी केमिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी अप्रूवल और लॉन्ग-टर्म क्लिनिकल डेटा, जिनके बिना इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिल सकती.

क्या यह मेडिकल दुनिया में नया अध्याय लिख देगा?

अगर इसे वैश्विक स्तर पर मंजूरी मिल जाती है, तो यह ऑर्थोपेडिक सर्जरी में गेम-चेंजर साबित हो सकता है. खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए, जिन्हें बार-बार सर्जरी की जरूरत पड़ती है, यह गोंद राहत लेकर आ सकता है. यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी इतनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाया है जितनी Bone-02 ने दिखाई है.