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खुद को बता रहा था 'हिंदुस्तानी', होस्ट के सवाल ने खोल दी पोल; स्टेज पर फीमेल कॉमेडियन को हग करने पहुंचे पाकिस्तानी का VIDEO वायरल

एक चीनी स्टैंडअप कॉमेडियन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लाइव शो के दौरान एक शख्स अचानक उन्हें गले लगाने के लिए स्टेज के पास पहुंच गया. कॉमेडियन ने उसे रोकने के बाद जब उसकी पहचान पूछी तो उसने खुद को भारतीय बताया. लेकिन भारत के किस राज्य से है, यह पूछते ही उसने मान लिया कि वह पाकिस्तान से है. अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:26 AM IST
खुद को बता रहा था 'हिंदुस्तानी', होस्ट के सवाल ने खोल दी पोल; स्टेज पर फीमेल कॉमेडियन को हग करने पहुंचे पाकिस्तानी का VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@katehucomedy

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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