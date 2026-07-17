खुद को बता रहा था 'हिंदुस्तानी', होस्ट के सवाल ने खोल दी पोल; स्टेज पर फीमेल कॉमेडियन को हग करने पहुंचे पाकिस्तानी का VIDEO वायरल

स्टैंडअप कॉमेडी शो में कलाकार और दर्शकों के बीच मजाक और बातचीत आम बात होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं माहौल बदल देती हैं. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जहां एक चीनी महिला स्टैंडअप कॉमेडियन के साथ लाइव शो के दौरान अप्रत्याशित घटना हो गई.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉमेडियन स्टेज पर अपना एक्ट कर रही थीं और दर्शक उनकी बातें सुनकर हंस रहे थे. तभी सामने बैठा एक शख्स अचानक उठकर स्टेज की तरफ बढ़ा और उन्हें गले लगाने की कोशिश करने लगा. कॉमेडियन ने तुरंत उसका हाथ हटाया और शांत रहते हुए उसे वहीं रोक दिया. उन्होंने घबराने के बजाय मुस्कुराते हुए उससे बात करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण होने के बजाय सामान्य बना रहा.
घटना के बाद कॉमेडियन ने उस शख्स से पूछा कि वह कहां से आया है. जवाब में उसने कहा कि वह भारत से है. कॉमेडियन ने बिना किसी बहस के मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा बॉयफ्रेंड भी भारत से है. आप भारत के किस राज्य से हैं?" यही सवाल सुनते ही शख्स कुछ पल के लिए चुप हो गया. फिर उसने अपनी पहले कही गई बात बदलते हुए स्वीकार किया कि वह भारतीय नहीं, बल्कि पाकिस्तान से है. यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद कई दर्शक भी हैरान रह गए. वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसी पल ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर वायरल बना दिया.
बाद में महिला कॉमेडियन ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "Wait till the end", जिसका मतलब है, "अंत तक जरूर देखिए." वीडियो पोस्ट होते ही लाखों लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया. कुछ ही समय में यह क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गई. लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि कॉमेडियन ने सिर्फ एक सामान्य सवाल पूछकर शख्स की पहले कही गई बात की सच्चाई सामने ला दी.
वीडियो वायरल होने के बाद हजारों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने कहा कि कॉमेडियन ने बेहद समझदारी से स्थिति संभाली. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर वह गुस्सा करतीं तो मामला बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातचीत के जरिए पूरी स्थिति साफ कर दी. कई लोगों ने खास तौर पर इस बात की तारीफ की कि उन्होंने भारत के किसी राज्य का नाम पूछ लिया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना था कि इसी सवाल से पूरी कहानी बदल गई.
हालांकि, वीडियो देखने वाले कई लोगों का ध्यान पहचान से ज्यादा उस हरकत पर गया, जिसमें शख्स बिना अनुमति स्टेज के पास पहुंच गया. यूजर्स का कहना था कि किसी भी कलाकार की निजी सीमा का सम्मान करना जरूरी है. चाहे वह कॉमेडी शो हो, कॉन्सर्ट हो या कोई दूसरा लाइव कार्यक्रम, बिना अनुमति किसी कलाकार को छूने या गले लगाने की कोशिश करना गलत माना जाना चाहिए. कुछ लोगों ने लिखा कि कलाकार स्टेज पर परफॉर्म करने आते हैं, इसलिए दर्शकों को भी उनके प्रति मर्यादा बनाए रखनी चाहिए.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पहचान को लेकर भी लंबी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इस घटना को राष्ट्रीय पहचान से जोड़कर देखा, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर पूरे देश या समुदाय के बारे में राय बनाना ठीक नहीं है. कई कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि किसी इंसान का व्यवहार उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है. उसे किसी देश की छवि से जोड़ना सही नहीं माना जाना चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स का सवाल था कि अगर शख्स ने शुरुआत में ही अपनी सही पहचान बता दी होती, तो शायद यह मामला इतना चर्चा में नहीं आता.