सोने का कीबोर्ड ही कर दिया एम्प्लाई को गिफ्ट, कंपनी के मालिक ने क्यों बांटें? सोच भी नहीं, इतनी है कीमत चीन की टेक कंपनी Insta360 ने अपने कर्मचारियों को लगातार चार साल से सोने की ‘कीकैप्स’ (कीबोर्ड की चाबियां) बोनस के रूप में दी हैं. कंपनी इसे स्थिरता और मेहनत की पहचान बताती है.

Read More