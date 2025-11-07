सोने का कीबोर्ड ही कर दिया एम्प्लाई को गिफ्ट, कंपनी के मालिक ने क्यों बांटें? सोच भी नहीं, इतनी है कीमत

Gold Bonus: चीन की टेक कंपनी Insta360 ने अपने कर्मचारियों को लगातार चार साल से सोने की ‘कीकैप्स’ (कीबोर्ड की चाबियां) बोनस के रूप में दी हैं. कंपनी इसे स्थिरता और मेहनत की पहचान बताती है.
Chinese Tech Company: चीन के शेनझेन में स्थित टेक कंपनी Insta360 ने अपने कर्मचारियों को लगातार चौथे साल भी सोने की ‘कीकैप्स’ यानी कीबोर्ड की सोने की चाबियां उपहार में दी हैं. कंपनी ने चीन के प्रोग्रामर डे (24 अक्टूबर) के मौके पर बेहतरीन कर्मचारियों को 21 गोल्ड कीकैप्स भेंट कीं.
सबसे भारी कीकैप जो स्पेस बटन के लिए बनाई गई है, उसका वजन 35.02 ग्राम है और इसकी कीमत करीब 3.20 लाख युआन (करीब ₹45 लाख) बताई जा रही है. अब तक कंपनी कुल 55 गोल्ड कीकैप्स कर्मचारियों को दे चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण इस बोनस की वैल्यू दोगुनी हो चुकी है. Insta360 एक प्रमुख ब्रांड है जो 360-डिग्री कैमरों के लिए जानी जाती है और कई बार GoPro से बेहतर मानी जाती है. चीन की टेक इंडस्ट्री में लोग इसे मजाक में ‘गोल्ड फैक्ट्री’ भी कहते हैं क्योंकि यह कंपनी हर साल कर्मचारियों को सोने के इनाम देती है.
कंपनी के 10 साल पूरे होने पर क्या मिला था गिफ्ट?
जुलाई में कंपनी ने अपने 10वें ऐनिवर्सरी पर सभी कर्मचारियों और इंटर्न्स को ‘गोल्ड ब्लाइंड बॉक्स’ गिफ्ट किया था, जिसमें अलग-अलग डिजाइन वाले 0.36 ग्राम के शुद्ध सोने के स्टिकर्स थे. इस गिफ्ट के साथ एक नोट भी था, “जो चमकता है, वो सिर्फ सोना नहीं, तुम भी हो.”
कर्मचारियों की निजी खुशियों का भी कंपनी ध्यान रखती है. अगर कोई कर्मचारी शादी करता है या उसके घर बच्चे का जन्म होता है, तो उसे 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन दिया जाता है. वहीं, साल के अंत की पार्टी में कंपनी ने 50 ग्राम की 999 प्योर गोल्ड बार को ‘ग्रैंड प्राइज’ के रूप में दिया था. कंपनी के फाउंडर लियू जिंगकांग का कहना है कि हम सोना उसके मूल्य के लिए नहीं, बल्कि उसकी स्थिरता के प्रतीक के रूप में देते हैं. जैसे कंपनी की मजबूती उसके टैलेंटेड कर्मचारियों से आती है, वैसे ही हर कीस्ट्रोक हमारे लिए पत्थर को सोना बनाने जैसा है. एक कर्मचारी ने कहा, “मैं मेहनत जारी रखूंगा, ताकि एक दिन मेरा पूरा कीबोर्ड सोने का हो जाए.”
