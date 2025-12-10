Advertisement
trendingNow13035704
Hindi Newsजरा हटके

कैसे हुआ वो चमत्कार, जब 130 फुट ऊंची खाई से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच निकला टूरिस्ट?

China Tourist Fall: चीन में सेल्फी लेते वक्त एक पर्यटक 130 फुट ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई. वायरल वीडियो में हादसे का रोमांचक पल कैद हुआ है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे हुआ वो चमत्कार, जब 130 फुट ऊंची खाई से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच निकला टूरिस्ट?

Huaying Mountain Incident: चीन के हुयिंग माउंटेन में सेल्फी लेते-लेते एक टूरिस्ट अचानक 130 फुट गहरी चट्टान से नीचे गिर गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह चट्टान के एकदम किनारे चलते हुए अपने फोन से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही उसने फोटो क्लिक करने के लिए मुड़कर कदम बढ़ाया, उसके पैर के नीचे की चट्टान टूट गई और वह सीधे नीचे पहाड़ियों में गिर गया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. आसपास मौजूद लोग घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए चट्टान के किनारे उसकी तलाश में दौड़ पड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, वह करीब 15 मीटर नीचे एक जंगल वाले हिस्से में गिरा. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इतनी खतरनाक गिरावट के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

खुद पर्यटक ने गिरने के बाद क्या कहा?

हादसे के बाद उस पर्यटक ने WeChat पर पोस्ट लिखकर अपनी कहानी बताई. उसने लिखा, “पहाड़ के देवताओं ने मुझे बचा लिया. मैं बहुत किस्मत वाला हूं. मैं 40 मीटर की चट्टान से गिरा और करीब 15 मीटर तक लुढ़कता चला गया.” उसने आगे लिखा, “जब चट्टान टूटी, मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा. जिंदा रहना कितना अच्छा है, अब जिंदगी अच्छे से जीऊंगा.”

पार्क अधिकारियों ने इस घटना पर क्या बयान दिया?

हैरानी की बात यह रही कि पार्क अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस इलाके में किसी पर्यटक के गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली. उनका कहना है कि जिस जगह यह हादसा हुआ, वह असल में उनके पार्क की सीमा के अंदर नहीं आता. रिपोर्ट के अनुसार, जिस चट्टान को ब्लेड रॉक कहा जाता है, वह आधिकारिक टूरिस्ट एरिया का हिस्सा नहीं है. वहां चढ़ना या पास जाना बिल्कुल मना है. यह जगह सिर्फ दूर से देखने के लिए है, लेकिन कुछ लोग यहां सेल्फी या एडवेंचर के लिए पहुंच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

पार्क प्रवक्ता ने सभी विजिटर्स को चेतावनी दी कि वे नियमों का पालन करें, बंद और खतरनाक क्षेत्रों में बिल्कुल न जाएं. उन्होंने कहा कि सुरक्षित ट्रेल से हटकर जाना गंभीर हादसों को जन्म दे सकता है, इसलिए हाइकिंग करते समय सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन जरूरी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

touristviraltrending

Trending news

बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
Maharashtra news
'...तो घर बैठना पड़ जाएगा', विधानसभा में किस बात पर भड़के सीएम फडणवीस
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
Indian Rupees
एक मुसलमान की देन है 'रुपया'... तब अखंड भारत की तस्वीर के साथ नोट पर दिखे नेताजी
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
INDIA US VISA
वीजा अप्लाई करने वाले कृपया ध्यान दें! अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल है, पुरानी डेट पर न जाएं
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
Humayun Kabir
'मैं बंगाल का ओवैसी हूं...बनाने जा रहा पार्टी', हुमायूं कबीर का सामने आया असल 'खेल'
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
PM Modi
PAK के पक्ष में इस्लामी वर्ल्ड और भारत के लिए खड़ा रहा ये मुस्लिम देश... PM का दौरा
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
Goa Fire Accident
लूथरा ब्रदर्स का एक और साथी गिरफ्तार, पुलिस ने अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा
#WeatherUpdate
10 दिसंबर से शुरू होगा असली सर्दी का तांडव! साल का आखिरी महीना इन लोगों के लिए खतरा