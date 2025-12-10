कैसे हुआ वो चमत्कार, जब 130 फुट ऊंची खाई से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच निकला टूरिस्ट?

Huaying Mountain Incident: चीन के हुयिंग माउंटेन में सेल्फी लेते-लेते एक टूरिस्ट अचानक 130 फुट गहरी चट्टान से नीचे गिर गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह चट्टान के एकदम किनारे चलते हुए अपने फोन से सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही उसने फोटो क्लिक करने के लिए मुड़कर कदम बढ़ाया, उसके पैर के नीचे की चट्टान टूट गई और वह सीधे नीचे पहाड़ियों में गिर गया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. आसपास मौजूद लोग घबरा गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए चट्टान के किनारे उसकी तलाश में दौड़ पड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, वह करीब 15 मीटर नीचे एक जंगल वाले हिस्से में गिरा. सबसे हैरानी की बात यह रही कि इतनी खतरनाक गिरावट के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी.

खुद पर्यटक ने गिरने के बाद क्या कहा?

हादसे के बाद उस पर्यटक ने WeChat पर पोस्ट लिखकर अपनी कहानी बताई. उसने लिखा, “पहाड़ के देवताओं ने मुझे बचा लिया. मैं बहुत किस्मत वाला हूं. मैं 40 मीटर की चट्टान से गिरा और करीब 15 मीटर तक लुढ़कता चला गया.” उसने आगे लिखा, “जब चट्टान टूटी, मुझे लगा अब मैं मर जाऊंगा. जिंदा रहना कितना अच्छा है, अब जिंदगी अच्छे से जीऊंगा.”

पार्क अधिकारियों ने इस घटना पर क्या बयान दिया?

हैरानी की बात यह रही कि पार्क अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस इलाके में किसी पर्यटक के गिरने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली. उनका कहना है कि जिस जगह यह हादसा हुआ, वह असल में उनके पार्क की सीमा के अंदर नहीं आता. रिपोर्ट के अनुसार, जिस चट्टान को ब्लेड रॉक कहा जाता है, वह आधिकारिक टूरिस्ट एरिया का हिस्सा नहीं है. वहां चढ़ना या पास जाना बिल्कुल मना है. यह जगह सिर्फ दूर से देखने के लिए है, लेकिन कुछ लोग यहां सेल्फी या एडवेंचर के लिए पहुंच जाते हैं.

पार्क प्रवक्ता ने सभी विजिटर्स को चेतावनी दी कि वे नियमों का पालन करें, बंद और खतरनाक क्षेत्रों में बिल्कुल न जाएं. उन्होंने कहा कि सुरक्षित ट्रेल से हटकर जाना गंभीर हादसों को जन्म दे सकता है, इसलिए हाइकिंग करते समय सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन जरूरी है.