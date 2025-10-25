Advertisement
Viral News: बच्ची ने खरीदे ऑनलाइन खिलौने, मां ने किया रिफंड का दावा तो कंपनी ने मांगी ऐसी चीज कि उड़ गए होश

चीन में एक मां ने अपनी 11 साल की बेटी द्वारा खरीदे गए खिलौनों का ऑर्डर कैंसिल कर रिफंड मांगा तो विक्रेता ने रिफंड देने से पहले मां से बेटी को थप्पड़ मारते हुए और डांटते हुए वीडियो भेजने की मांग कर दी. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 25, 2025, 12:57 PM IST
ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है, लेकिन कभी-कभी इसमें ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो चौंका देते हैं. चीन में एक 11 साल की बच्ची ने अपनी मां की जानकारी के बिना ऑनलाइन खिलौने ऑर्डर कर दिए. जब मां को पता चला, तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर पैसे वापस मांग लिए — लेकिन कंपनी ने जो शर्त रखी, उसने सबको हैरान कर दिया.

दरअसल, चीन की रहने वाली ली यून नाम की महिला ने देखा कि उसकी बेटी ने एक ऐप से करीब 500 युआन (लगभग ₹4,700) के खिलौने ऑर्डर कर दिए थे. यह ऐप सेकेंड-हैंड सामान खरीदने और बेचने के लिए मशहूर है. ली यून ने तुरंत ऑर्डर रद्द करने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता ने उसे गंभीरता से नहीं लिया. उल्टा उसने महिला पर आरोप लगाया कि वह “बच्ची होने का बहाना बनाकर” ऑर्डर कैंसिल कर रही है.

विक्रेता ने रखी अपमानजनक शर्त

मामला यहीं नहीं रुका. विक्रेता ने रिफंड देने से पहले मां से एक वीडियो बनाने की मांग की, जिसमें वह अपनी बेटी को थप्पड़ मारते हुए 5 मिनट तक दिखे, और साथ ही तीन मिनट तक उसे डांटते हुए भी रिकॉर्ड करे. इतना ही नहीं, विक्रेता ने लड़की से 1,000 शब्दों का माफीनामा लिखवाने और उसे जोर से पढ़कर सुनाने को भी कहा. उस माफीनामे पर मां-बेटी दोनों के हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान मांग लिए गए.

कंपनी ने कहा- "हम दखल नहीं दे सकते"

महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत ऐप की ग्राहक सेवा से की, लेकिन कंपनी ने साफ कहा कि यह निजी लेनदेन है और वे इसमें दखल नहीं दे सकते. इससे नाराज ली यून ने पूरा मामला सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोगों ने विक्रेता और कंपनी की निंदा की.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल, कंपनी ने दी सफाई

लोगों ने कहा कि किसी मां से इस तरह का वीडियो मांगना अमानवीय और अपमानजनक है. घटना के वायरल होने के बाद कंपनी ने बयान जारी किया कि यह “मामूली रिफंड विवाद” था और उनकी आधिकारिक नीति से इसका कोई संबंध नहीं है. हालांकि, अब यह मामला चीन में ऑनलाइन खरीदारी की नीतियों और उपभोक्ता अधिकारों पर बड़ी बहस का विषय बन गया है.

