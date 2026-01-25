पार्टी में बजा हिंदी गाना, इस चीनी शख्स ने किया ऐसा धांसू डांस; देखते रह गए दोस्त

Advertisement
Chinese Uncle Dance Video: चीन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें चीनी नागरिक पार्टी कर रहे हैं. तभी एक शख्स हिंदी गाना बजते ही डांस करने लगता है और ऐसा डांस करता है कि उसके डांस को देखकर दोस्त भी हैरान रह जाते हैं. चलिए वीडियो देखते हैं और जानते हैं वो कौन सा गाना था.

Jan 25, 2026, 04:09 PM IST
Chinese Uncle Dance Video: संगीत भाषा, धर्म और देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, अच्छी बीट अच्छी होती है चाहे किसी भी भाषा में हो. कई ऐसे पाकिस्तानी गाने हैं जिन्हें हम भारतीय समझकर सुनते हैं ये म्यूजिक का ही तो जादू हैं. कला किसी सीमा में नहीं बंधती है. अब चाइना का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें चीनी नागरिक पार्टी कर रहे हैं, तभी एक हिंदी गाना बजता है. इस दौरान एक चीनी युवक अपनी चेयर से उठता है और गजब के डांस मूव्स दिखाता है. सिर्फ डांस ही नहीं, वो गाने की बारीक बीट को अच्छे से समझता है और एन्जॉय करता है. अलग भाषा, अलग देश लेकिन वाइब सेम है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.

किस गाने पर किया डांस?
इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो बताता है कि कला किसी सीमा तक सीमित नहीं होती हैं. संगीत सीमा पार कर लोगों के दिलों को जीतता है. वायरल वीडियो में कई दोस्त मिलकर पार्टी करते नजर आ रहे हैं. ये सभी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं और टेबल पर ड्रिंक और खाने पीने का सामान रखा है. इस दौरान सन् 2000 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'मोहब्बतें' का पॉपुलर सॉन्ग 'आंखें खुली' बजता है. इस गाने के बोल हैं, "आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है. कैसे कहूं मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है." जैसे ही ये लाइन आती है वो शख्स अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और ऐसे नाचने लगता है जैसे वो अच्छी तरह हिंदी को समझता हो. 
कैसे नाचता है ये चीनी युवक?
जैसे ही ये युवक डांस करना शुरू करता है सब हैरान रह जाते हैं. इस युवक का डांस देखे इसके दोस्त अपना अपना फोन निकाल लेते हैं और कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं. ये युवक भी इस गाने की फुल वाइब ले रहा है. परफेक्ट मूव्स  और मस्ती ने इस पल को और भी खास बना दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जो चीनी व्यक्ति के डांस और हिंदी गाने का जादू दिखाता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वायरल चीनी व्यक्ति के डांस वीडियो को @aquish._ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 
क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इस शख्स के शरीर की फ्लैक्सिबिलिटी है वो अलग ही लेवल की है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हर ग्रुप में ऐसा एक मनोरंजक इंसान होता है." तीसरे यूजर ने लिखा, "अंकल को डांस करना भी आता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

