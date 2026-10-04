Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /चीन के गांव में ऐसा सरकारी स्कूल: भारतीय PhD स्कॉलर ने दिखाई अंदर की तस्वीर, VIDEO देख हैरान हुए लोग

चीन के गांव में ऐसा सरकारी स्कूल: भारतीय PhD स्कॉलर ने दिखाई अंदर की तस्वीर, VIDEO देख हैरान हुए लोग

चीन की चमचमाती सड़कों और हाईटेक शहरों की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन वहां के गांव कैसे हैं? वहां के सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्या सुविधाएं मिलती हैं? चीन में PhD कर रहे भारतीय स्टूडेंट सैयद शेन आलम ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो शेयर कर इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. गांव के घर से लेकर सरकारी स्कूल तक का अनुभव दिखाते हुए उन्होंने कई ऐसी बातें बताईं, जिन्होंने उन्हें भी हैरान किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 08:59 AM IST
चीन के गांव में ऐसा सरकारी स्कूल: भारतीय PhD स्कॉलर ने दिखाई अंदर की तस्वीर, VIDEO देख हैरान हुए लोग
Image Credit: Image credit: instagram/@syedshanalig

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली के इस Metro Station पर 4 लाइनों का होगा इंटरचेंज, NCR की कनेक्टिविटी होगी आसन
2
3
4
5