/चीन के गांव में ऐसा सरकारी स्कूल: भारतीय PhD स्कॉलर ने दिखाई अंदर की तस्वीर, VIDEO देख हैरान हुए लोग

चीन का नाम आते ही अक्सर हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी इमारतें, तेज रफ्तार ट्रेनें, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न शहर घूमने लगते हैं. लेकिन चीन की एक दूसरी तस्वीर भी है, जो उसके गांवों में दिखाई देती है. इन्हीं गांवों में पहुंचे भारतीय PhD स्टूडेंट सैयद शेन आलम ने अपने अनुभव को कैमरे में रिकॉर्ड किया.
शेन आलम चीन में PhD कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम इंग्लिश टीचर के तौर पर भी काम करते हैं. वह अपने इंस्टाग्राम पर चीन की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो शेयर करते रहते हैं. कभी दोस्तों के साथ बिताया समय तो कभी वहां की पढ़ाई और लाइफस्टाइल. इस बार उन्होंने अपने फॉलोअर्स को चीन के गांव के अंदर की झलक दिखाई.
शेन ने बताया कि वह गांव में रहने वाले एक दोस्त के घर पहुंचे थे. उनके आने की जानकारी परिवार को पहले ही दे दी गई थी, इसलिए उनके लिए लंच तैयार किया गया था. शेन ने चीन के लोगों की मेहमाननवाजी की भी तारीफ की. वीडियो में उन्होंने घर का एक-एक हिस्सा दिखाया. घर में कई कमरे थे और ज्यादातर कमरों में सोफा, बेड, अलमारी और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान रखा था. घर देखकर यह साफ था कि गांव होने के बावजूद परिवार की जरूरतों के हिसाब से घर में काफी जगह और सुविधाएं मौजूद थीं.
घर के एक कमरे को दिखाते हुए शेन ने बताया कि उनकी दोस्त शादी के बाद इसी कमरे में रहने लगी थीं. कमरे में बेड के साथ बाकी जरूरी सामान भी रखा था. इसके बाद उन्होंने घर के दूसरे हिस्से भी दिखाए. वहां भी सोफा, बेड और सामान रखने के लिए अलमारी जैसी चीजें नजर आईं. मतलब, बाहर से देखने पर गांव का घर भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से काफी चीजें व्यवस्थित थीं.
हालांकि, शेन को इस घर में एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने बताया कि घर काफी बड़ा है और इसमें कई कमरे हैं, लेकिन वॉशरूम सिर्फ एक है. उन्होंने इस बात को मजाकिया अंदाज में बताया और कहा कि इतने बड़े घर में सिर्फ एक वॉशरूम होना उन्हें सबसे अजीब लगा. ऊपर से वह घर के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बना था और उसका डिजाइन भी काफी पुराना नजर आ रहा था. मतलब, चीन के गांव का यह घर आधुनिक और पुराना, दोनों तरह की तस्वीर एक साथ दिखाता है.
शेन ने घर का गेस्ट रूम भी दिखाया. इस कमरे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी. घर के परिवार वाले इस कमरे का इस्तेमाल मेहमानों के लिए करते हैं. इसके अलावा घर में एक अलग कमरा ऐसा भी था, जिसे परिवार ने पूजा की जगह जैसा बना रखा था. शेन के मुताबिक, परिवार के बुजुर्ग वहां अपनी मान्यताओं के हिसाब से पूजा करते हैं और अगरबत्ती भी जलाते हैं.
शेन ने अपने वीडियो में चीन की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच धार्मिक सोच को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक, नई पीढ़ी में धार्मिक मान्यताओं को लेकर दिलचस्पी कम देखने को मिलती है. वहीं, गांवों में रहने वाले कई बुजुर्ग अपनी पुरानी परंपराओं को अब भी निभाते हैं. वे घर में पूजा की जगह रखते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार वहां पूजा करते हैं. शेन के लिए यह अनुभव इसलिए भी दिलचस्प था क्योंकि इससे चीन के गांवों की जिंदगी का वह हिस्सा सामने आया, जो आमतौर पर शहरों की तस्वीरों में दिखाई नहीं देता.
शेन आलम का दूसरा वीडियो चीन के गांव के सरकारी स्कूल से जुड़ा है. यहां पहुंचकर उन्होंने स्कूल की क्लासरूम और बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं दिखाईं. उन्होंने बताया कि गांव में स्कूल की बिल्डिंग देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि यह ग्रामीण इलाका है. लेकिन जैसे ही आप स्कूल के अंदर पहुंचते हैं, तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है. उनके मुताबिक, यहां बच्चों की पढ़ाई के लिए कई ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई.
शेन ने दावा किया कि इस सरकारी स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधाएं मुफ्त हैं. उन्होंने क्लासरूम दिखाते हुए बताया कि कमरों में AC की सुविधा है. पानी पीने के लिए डिस्पेंसर लगा हुआ है. इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड और Wi-Fi जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. शेन ने अपने वीडियो में तुलना करते हुए कहा कि भारत के कई प्राइवेट स्कूलों में भी हर क्लास में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलतीं, जबकि चीन के इस गांव के सरकारी स्कूल में ये चीजें देखने को मिलीं.
स्कूल में सिर्फ स्मार्ट बोर्ड ही नहीं था. शेन ने बताया कि पढ़ाने के लिए सामान्य बोर्ड, चॉक और डस्टर जैसी चीजें भी उपलब्ध थीं. यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यही है कि स्कूल में पढ़ाने के अलग-अलग तरीकों के लिए इंतजाम किया गया है. टीचर चाहें तो डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर सामान्य बोर्ड पर भी बच्चों को समझा सकते हैं.
शेन ने यह भी बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए सरकार की तरफ से मिड डे मील की व्यवस्था की जाती है. यानी बच्चों को पढ़ाई के साथ खाने की सुविधा भी मिलती है. उन्होंने बताया कि विदेशी छात्रों और लोगों के लिए वॉलंटरी वर्क का मौका भी मिलता है. इसी तरह के एक काम के तहत वह गांव के बच्चों के साथ बातचीत करने और उन्हें कुछ सिखाने के लिए स्कूल पहुंचे थे. शेन के मुताबिक, ऐसे प्रोग्राम का मकसद बच्चों को अलग लोगों से बातचीत का मौका देना और उनकी सीख को क्लासरूम से बाहर भी बढ़ाना है.
शेन के दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों का ध्यान चीन के गांव और वहां के सरकारी स्कूलों पर गया. खासकर सरकारी स्कूल की सुविधाओं को लेकर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. कुछ लोगों ने कहा कि चीन की तरक्की को समझने के लिए सिर्फ उसके बड़े शहरों को देखना काफी नहीं है. असली तस्वीर यह भी है कि छोटे गांवों के स्कूलों में बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. वहीं, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अलग-अलग देशों के स्कूलों की तुलना करते समय वहां की आबादी, सरकारी नीतियों और शिक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए.
चीन को अक्सर उसकी हाईटेक इमेज के लिए जाना जाता है. लेकिन शेन आलम के वीडियो में दिखाई गई तस्वीर कुछ अलग है. यहां एक तरफ पुराने गांव का घर है, परिवार की पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ उसी ग्रामीण इलाके का ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां डिजिटल पढ़ाई से लेकर दूसरी आधुनिक सुविधाएं दिखाई देती हैं. यही फर्क शायद शेन को सबसे ज्यादा हैरान करता है. उन्होंने अपने अनुभव में जो देखा, उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाया. वीडियो से यह जरूर पता चलता है कि किसी देश को सिर्फ उसकी बड़ी इमारतों और शहरों से समझना आसान नहीं होता. उसकी असली कहानी गांवों, घरों और स्कूलों में भी छिपी होती है.
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