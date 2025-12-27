Advertisement
दुनिया का वो अनोखा गांव, जहां प्यार करना है मना; बिना शादी साथ रहे तो देना होगा भारी जुर्माना, जानें...

दुनिया का वो अनोखा गांव, जहां प्यार करना है मना; बिना शादी साथ रहे तो देना होगा भारी जुर्माना, जानें...

चीन के युन्नान प्रांत के एक गांव में बिना शादी साथ रहने, शादी से पहले प्रेग्नेंसी और निजी व्यवहार पर जुर्माने का नोटिस वायरल हुआ. भारी आलोचना के बाद प्रशासन ने नोटिस हटाया, लेकिन निजी आज़ादी को लेकर बहस छिड़ गई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:30 AM IST
दुनिया का वो अनोखा गांव, जहां प्यार करना है मना; बिना शादी साथ रहे तो देना होगा भारी जुर्माना, जानें...

दुनिया में अजीब कानूनों और नियमों की कमी नहीं है, लेकिन चीन के एक छोटे से गांव से सामने आई खबर ने हर किसी को चौंका दिया है. यहां प्यार करना, बिना शादी साथ रहना और यहां तक कि शादी के तुरंत बाद बच्चा होना भी जुर्माने की वजह बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नोटिस ने इस गांव को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. गांव के नियम इतने सख्त बताए जा रहे हैं कि लोग इन्हें निजी जिंदगी में दखल मान रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि क्या किसी गांव को लोगों के रिश्तों और निजी फैसलों पर जुर्माना लगाने का हक है?

यह मामला चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत के लिंखांग गांव का है. गांव में लगाए गए एक नोटिस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. शख्स ने पोस्टर पर लिखा, “गांव के नियम, सभी बराबर हैं”. जैसे ही यह नोटिस सामने आया, लोगों में नाराजगी फैल गई. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नोटिस में शादी, प्रेग्नेंसी और व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर कई तरह के जुर्मानों का जिक्र था. नेटिजन्स ने इसे निजी आजादी पर हमला बताया.

बिना शादी साथ रहना और प्रेग्नेंसी पर जुर्माना

नोटिस के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति युन्नान प्रांत के बाहर शादी करता है, तो उस पर 1,500 युआन का जुर्माना लगेगा. शादी से पहले गर्भवती होने पर महिलाओं से 3,000 युआन वसूले जाएंगे. इतना ही नहीं, बिना शादी साथ रहने वाले कपल्स को हर साल 500 युआन का जुर्माना देना होगा. नियम यहीं खत्म नहीं होते. अगर शादी के 10 महीने के भीतर बच्चा पैदा होता है, तो माता-पिता पर 3,000 युआन का फाइन तय किया गया है. इन नियमों ने लोगों को हैरान कर दिया है.

झगड़ा, शराब और अफवाहों पर भी सख्ती

गांव के नियम सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं हैं. नोटिस में यह भी लिखा गया है कि अगर पति-पत्नी या किसी कपल के झगड़े को सुलझाने के लिए गांव अधिकारियों को बुलाया गया, तो दोनों से 500-500 युआन वसूले जाएंगे. शराब के नशे में हंगामा करने या गांव में अशांति फैलाने पर 3,000 से 5,000 युआन तक का जुर्माना तय किया गया है. वहीं, अफवाह फैलाने या बिना सबूत आरोप लगाने वालों पर 500 से 1,000 युआन का फाइन लगेगा.

सरकार ने हटवाया नोटिस

इस पूरे मामले पर अब स्थानीय प्रशासन ने दखल दिया है. 16 दिसंबर को मेंगडिंग टाउन सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह नोटिस “काफी असामान्य” था और इसे हटा दिया गया है. अधिकारी ने साफ किया कि यह नोटिस गांव समिति ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के खुद ही लगाया था. हालांकि, नोटिस हटने के बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या ऐसे नियम बनाना सही है. यह मामला अब चीन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में निजी आज़ादी और सामाजिक नियंत्रण पर बहस छेड़ चुका है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Linkang villageYunnan Provincemarriage fines

