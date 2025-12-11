Advertisement
मेट्रो में गिरी चाय तो यात्री खुद के कपड़े से पोछने लगी! Video देख लोग बोले- इंडिया के लोग कब सीखेंगे ये सब?

मेट्रो में गिरी चाय तो यात्री खुद के कपड़े से पोछने लगी! Video देख लोग बोले- इंडिया के लोग कब सीखेंगे ये सब?

China Subway Woman: चीनी महिला का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह सबवे में गिरा हुआ बबल टी अपने ही स्कार्फ से साफ करती दिखी और लोगों ने उसकी जिम्मेदारी की भावना की खूब तारीफ की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:13 AM IST
मेट्रो में गिरी चाय तो यात्री खुद के कपड़े से पोछने लगी! Video देख लोग बोले- इंडिया के लोग कब सीखेंगे ये सब?

Civic Sense In China: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें चीन की एक महिला सबवे यानी मेट्रो के फ्लोर को साफ करती दिख रही है. जानकारी के मुताबिक, उसने गलती से अपनी बबल टी गिरा दी थी और गंदगी वहीं छोड़कर जाने के बजाय उसने खुद सफाई करना चुना. बात यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उसने अपने पास मौजूद एकमात्र चीज यानी अपना स्कार्फ निकालकर उसी से गिरा ड्रिंक्स साफ करना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

लोगों ने इस वीडियो को क्यों सराहा?

घटना 4 दिसंबर को जियांगसू में हुई और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए. अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड हुए इन क्लिप्स में लोग महिला की जिम्मेदारी देखकर प्रभावित नजर आए. कई यूजर्स ने इसे ‘सिविक सेंस’ का बेहतरीन उदाहरण बताया और कहा कि छोटी-छोटी आदतें ही समाज को बेहतर बनाती हैं. फीनिक्स टीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह वीडियो सबवे यानी मेट्रो कंपनी तक पहुंचा. कंपनी ने न सिर्फ उसकी तारीफ की बल्कि उसे नया स्कार्फ और कुछ खास गिफ्ट भी दिए. हालांकि जी न्यूज इस पोस्ट के सभी विवरणों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा.

 

 

इंस्टाग्राम पर शेयर हुई इस पोस्ट ने खूब व्यूज बटोरे

‘phoenixtv_news’ हैंडल से पोस्ट किए गए इस वीडियो को देखते ही नेटिजन्स ने इसे जमकर शेयर किया. क्लिप में लिखा था कि महिला के पास टिश्यू खत्म हो गए थे और पूरी सफाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने अपना स्कार्फ इस्तेमाल किया. पोस्ट ने 3 हजार से ज्यादा व्यूज हासिल किए और लोग इसे दिल छू लेने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा कि उसे खुद पर जिम्मेदारी लेने की आदत देख कर गर्व हुआ. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

एक अन्य ने बताया कि उसकी कंपनी में भी बॉस खुद अपना गिराया पानी साफ करते हैं. किसी ने महिला के लिए सम्मान जताया तो किसी ने कहा कि एशियाई देशों में सफाई को लेकर काफी सजगता रहती है और यह वीडियो इसका प्रमाण है. एक यूजर ने लिखा, "इंडिया के लोग कब सीखेंगे ये सब?"

