सोकर उठी तो नागिन बन गई ये लड़की! पीठ की लकीरें देखकर किसी को नहीं हुआ यकीन; जानें सच

Traditional Chinese Medicine: चीन की एक महिला ने 10 साल तक प्योर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाली क्रीम लगाई और अब उसके शरीर पर सांप जैसी लाल-बैंगनी लकीरें बन गईं. डॉक्टरों ने इसे हार्मोन असंतुलन और गंभीर त्वचा क्षति का मामला बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:35 AM IST
Snake Skin Viral: चीन के जिआंगसु प्रांत की रहने वाली 40 वर्षीय महिला टिंगटिंग (Tingting) पिछले महीने नानजिंग के झोंगडा अस्पताल में भर्ती कराई गईं. उनके शरीर पर लाल-बैंगनी सांप जैसी लकीरें थीं जो लगभग पूरे शरीर में फैल चुकी थीं. उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल से प्योर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं और कभी डॉक्टर से सलाह नहीं ली.

शुरुआत में क्या था उनकी त्वचा का हाल?

लगभग दस साल पहले टिंगटिंग के पैर में लाल धब्बे और खुजली शुरू हुई थी. शुरुआत में उन्होंने इसे मामूली समझा, लेकिन खुजली बढ़ती गई और दाने पूरे शरीर में फैलने लगे. राहत पाने के लिए उन्होंने इंटरनेट पर खोज की और एक ऐसी क्रीम खरीदी जिसके बारे में दावा था कि यह सभी स्किन डिज़ीज का इलाज कर सकती है.

क्यों लगाती रहीं सालों तक वही क्रीम?

विज्ञापन देखकर टिंगटिंग को लगा कि यही सही इलाज है. पहले कुछ महीनों में उन्हें जबरदस्त राहत मिली, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि दवा असरदार है. लेकिन धीरे-धीरे उनका शरीर उस क्रीम पर निर्भर हो गया. उन्होंने करीब 1 लाख युआन (लगभग 14,000 अमेरिकी डॉलर) इस क्रीम पर खर्च कर दिए. बीते महीनों में उनकी हालत अचानक बिगड़ गई. शरीर पर सांप जैसी लाल-बैंगनी दरारें, पैरों में सूजन, बार-बार उल्टी, जी मचलाना और हाथों में सुन्नपन जैसे लक्षण दिखने लगे. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उनकी कर्टिसोल (Cortisol) लेवल बहुत कम है और उन्हें एड्रेनल ग्लैंड फेल्योर जैसी स्थिति हो गई है.

डॉक्टरों ने क्या बताया असली वजह?

अस्पताल के प्रमुख त्वचा विशेषज्ञ वांग फेई ने बताया कि यह क्रीम असल में स्टेरॉयड से भरी हुई थी, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर शरीर में जमा हो जाती है और हार्मोन असंतुलन व त्वचा पर निर्भरता पैदा करती है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हर्बल या प्योर मेडिसिन क्रीम अक्सर झूठे दावे करती हैं और उनके साइड इफेक्ट्स स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों भड़के लोग?

जब यह खबर सामने आई, तो चीनी नेटिजन्स गुस्से में आ गए. एक यूजर ने लिखा, “10 साल तक खुद इलाज करती रहीं, डॉक्टर के पास क्यों नहीं गईं?” वहीं एक अन्य ने कहा, “ऐसे व्यापारी बहुत खतरनाक हैं, जो लोगों की हालत खराब कर देते हैं.” फिलहाल टिंगटिंग का इलाज जारी है और हालत में सुधार है, लेकिन यह घटना एक चेतावनी है कि हर नेचुरल या हर्बल चीज सुरक्षित नहीं होती.

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

