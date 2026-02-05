रात भर खुला रहा शावर का नल! सुबह जब महिला की नींद खुली, तो घर का नजारा देख उड़ गए होश

रात में शावर का नल खुला रह जाने से कड़ाके की ठंड में पूरा इलाका बर्फ से ढक गया. सुबह पिता ने हालात देखे तो हड़कंप मच गया. परिवार ने सफाई की और महिला ने वीडियो जारी कर माफी मांगी.
कभी-कभी घर की छोटी-सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन जाती है. देर रात नहाने के बाद अगर शावर का नल खुला रह जाए, तो आम तौर पर बात पानी की बर्बादी तक सीमित रहती है. लेकिन कड़ाके की ठंड में यही भूल किसी फिल्मी सीन जैसी हालत पैदा कर सकती है. एक महिला के घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब रात भर बहता पानी सुबह तक बर्फ में बदल गया. घर के आसपास का इलाका फिसलन भरा हो गया और लोगों के लिए चलना तक मुश्किल हो गया. सुबह आंख खुलते ही जो नजारा सामने आया, उसने परिवार को हिला कर रख दिया. गलती छोटी थी, लेकिन असर बड़ा और हैरान करने वाला.
घर बना समंदर
महिला ने रात में शावर लिया और इसके बाद अपने घर के सोलर वॉटर हीटर का नल बंद करना भूल गई. पूरी रात पानी टंकी से बहता रहा. तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया, जिससे बहता पानी तेजी से जमने लगा. छत से गिरता पानी सड़क और रास्तों पर फैल गया और देखते ही देखते मोटी बर्फ की परत बन गई. सुबह तक हालात ऐसे हो गए कि पूरा इलाका किसी खुले स्केटिंग रिंक जैसा नजर आने लगा. सड़कों और पैदल रास्तों पर फिसलन इतनी बढ़ गई कि लोगों के गिरने का खतरा पैदा हो गया.
सुबह की सैर में हुआ खुलासा
सुबह करीब छह बजे महिला के पिता रोज की तरह टहलने के लिए बाहर निकले. बाहर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है और पानी अब भी बह रहा है. पहले उन्हें लगा कि यह पानी किसी और के घर से आ रहा होगा. लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो पता चला कि सारा पानी उनके ही घर से निकल रहा है. तब तक काफी देर हो चुकी थी और बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी. यह स्थिति राहगीरों के लिए खतरनाक बन गई थी और तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी.
वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट
हालात की गंभीरता समझते ही परिवार हरकत में आया. महिला की मां ने आसपास की दुकानों से जितना नमक मिला, सब खरीद लिया ताकि बर्फ पिघलाई जा सके. पिता और बेटी ने मिलकर जमी बर्फ हटाने की कोशिश शुरू की, वहीं सोसायटी का स्टाफ भी मदद के लिए आ गया. महिला ने बाद में एक वीडियो जारी कर अपनी गलती स्वीकार की और पड़ोसियों से माफी मांगी. उसने कहा कि नमक खत्म हो जाने की वजह से अगर किसी को परेशानी हुई हो तो उसे खेद है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना पर हंसे भी, हैरान भी हुए और इससे सीख लेने की सलाह भी दी.