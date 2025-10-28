किडनी पाने के लिए महिला ने की शादी, पर शख्स की नेकदिली देख हो गई सच्चा प्यार, जानें पूरी कहानी

Viral News: कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी दवा प्यार होती है, जो किसी भी घाव को भर सकती है. चीन में रहने वाली एक महिला ने जब यूरेमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए किडनी पाने की उम्मीद खो दी थी, तब उसने एक अनोखा फैसला लिया कि उसने एक कैंसर पेशेंट से शादी कर ली ताकि उसकी मौत के बाद उसे उसकी किडनी मिल सके. लेकिन यह रिश्ता, जो शुरुआत में सिर्फ एक समझौता था, धीरे-धीरे सच्चे प्यार में बदल गया. दोनों ने एक-दूसरे की देखभाल करते हुए न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, बल्कि सबको यह सिखाया कि सच्चा प्यार किसी शर्त का मोहताज नहीं होता.

चीन के शानक्सी प्रांत की 24 साल की वांग शियाओ यूरेमिया नामक बीमारी से जूझ रही थीं. डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना किडनी ट्रांसप्लांट के वह केवल एक साल ही जी पाएंगी. परिवार में कोई मैचिंग डोनर नहीं मिला, तो उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया. कैंसर सपोर्ट ग्रुप में उन्होंने शादी का विज्ञापन डाला, जिसमें लिखा, "मैं शादी के बाद आपकी पूरी देखभाल करूंगी, बस अपनी मौत के बाद मुझे अपनी किडनी दे दीजिए."

कैंसर पेशेंट यू जियानपिंग ने बढ़ाया मदद का हाथ

27 वर्षीय यू जियानपिंग ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे. मां की मौत और पिता की आर्थिक हालत खराब होने के बावजूद उन्होंने वांग का विज्ञापन देखा और उससे संपर्क किया. दोनों ने जुलाई 2013 में बिना किसी दिखावे के शादी कर ली. समझौते के अनुसार, यू की मौत के बाद उसकी किडनी वांग को मिलनी थी और वांग उसकी तथा उसके पिता की देखभाल करेगी. लेकिन जब दोनों एक-दूसरे के करीब आए, तो रिश्ता समझौते से आगे बढ़ गया.

मुश्किलों ने बढ़ाया साथ

बीमारी और संघर्ष के बीच वांग की हंसी और यू की देखभाल ने दोनों की ज़िंदगी में रोशनी भर दी. यू उसके लिए सूप बनाता और हर इलाज में साथ रहता था. वहीं, वांग ने भी फूलों के गुलदस्ते बनाकर सड़क किनारे बेचना शुरू किया. हर गुलदस्ते पर वह अपनी कहानी लिखती, जिससे लोग भावुक हो उठे. धीरे-धीरे लोगों ने उनकी मदद शुरू की और वांग ने करीब 5 लाख युआन जुटाए, जिससे यू का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सका.

दोनों की ज़िंदगी में लौटी रौनक

जून 2014 में यू की हालत सुधरने लगी, और चमत्कार यह हुआ कि वांग की तबीयत भी ठीक होने लगी. डॉक्टरों ने कहा कि अब उसे बार-बार डायलिसिस की जरूरत नहीं और शायद किडनी ट्रांसप्लांट भी न करना पड़े. फरवरी 2015 में दोनों ने एक छोटे से रेस्टोरेंट में शादी का जश्न मनाया. आज यह कपल शीआन शहर में अपनी फूलों की दुकान चलाता है और खुशहाल जीवन जी रहा है. उनका रिश्ता इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्चा प्यार किसी समझौते से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के लिए समर्पण से जन्म लेता है.