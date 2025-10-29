Advertisement
फिल्मों में भी नहीं ऐसी LOVE STORY, किडनी हो गई फेल तो कैंसर मरीज से कर ली शादी! रुला देगी कहानी

China Love Story: चीन की एक अनोखी कहानी में एक महिला ने एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति से सिर्फ किडनी पाने के लिए शादी की जिसे किडनी फेल्योर था, लेकिन यह समझौता धीरे-धीरे सच्चे प्यार में बदल गया. यह कहानी इंसानियत, त्याग और उम्मीद की मिसाल बन गई है.

 

Oct 29, 2025, 09:16 AM IST
China Cancer Love Story: चीन के शांक्सी प्रांत की यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं. 24 साल की वांग शियाओ को जब डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है और बिना ट्रांसप्लांट के वे सिर्फ एक साल तक ही जिंदा रह सकती हैं, तो उन्होंने जिंदगी की एक अनोखी डील सोची. ऐसे आदमी से शादी करना जो मौत के करीब हो और जिसकी किडनी उन्हें मिल सके.

क्यों शादी का विज्ञापन हुआ वायरल?

वांग ने कैंसर पेशेंट्स के एक सपोर्ट ग्रुप में एक इमोशनल पोस्ट लिखी, “मैं शादी के बाद तुम्हारी सबसे अच्छी तरह देखभाल करूंगी. मुझे माफ करना, मैं बस जीना चाहती हूं.” इस पोस्ट को पढ़कर 27 साल के यू झेनपिंग ने जवाब दिया, जो खुद बार-बार लौट आने वाले कैंसर से जूझ रहे थे और जिनका ब्लड ग्रुप वांग से मैच कर रहा था. दोनों ने 2013 में बिना किसी धूमधाम के शादी रजिस्टर करवाई. समझौता यह था कि वांग, यू की तब तक सेवा और देखभाल करेंगी जब तक वे जिंदा हैं और उनकी मौत के बाद उनकी किडनी उन्हें मिल जाएगी. लेकिन इस डील ने आगे चलकर इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी का रूप ले लिया.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

कैसे समझौते से शुरू हुआ रिश्ता बदल गया सच्चे प्यार में?

समय के साथ वांग और यू के बीच एक भावनात्मक रिश्ता पनप गया. वांग ने न सिर्फ यू का इलाज करवाने में मदद की बल्कि हाथों से बुके बनाकर बेचकर उनके इलाज के लिए पैसे भी जुटाए. धीरे-धीरे दोनों के बीच डील की जगह दिल ने ले ली. यू की हालत बेहतर हुई, और वांग की डायलिसिस की जरूरत भी कम होने लगी. 2014 के बीच में यू की सेहत स्थिर हो गई और उन्होंने वांग को शादी के असली मायने बताते हुए कहा, “अब ये कोई सौदा नहीं, प्यार है.” दोनों ने मिलकर जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, जहां मौत की दहलीज से उम्मीद की रोशनी निकली.

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

वांग और यू की यह कहानी अब सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गई है. लोग इसे प्यार, त्याग और इंसानियत का सबसे खूबसूरत संगम बता रहे हैं. इस कपल ने साबित कर दिया कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा करार, दिल का सबसे पवित्र रिश्ता बन जाता है.

