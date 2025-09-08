आई थी नूडल्स खरीदने पर दुकानदार से ही कर ली सगाई, वजह जान पीट लेंगे अपना माथा; पढ़ें रोमांटिक स्टोरी

Chinese Noodle Shop Love Story: साउथ चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के हुईझोउ शहर में एक महिला रोज की तरह नाश्ता लेने नूडल शॉप पर गई. लेकिन इस बार वहां जो नजारा था, उसने उसकी जिंदगी बदल दी. शॉप के मालिक को देखते ही वह दंग रह गई क्योंकि वही उसका स्कूल टाइम का पहला प्यार था, जिससे उसका रिश्ता 16 साल पहले टूट गया था. दोनों की नजरें मिलीं, बातचीत शुरू हुई और जैसे समय वहीं थम गया हो.

6 दिन में सगाई और किस्मत का खेल

शुरुआती झिझक और आंसुओं के बाद दोनों ने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए और दो दिन बाद महिला ने अपने पहले प्यार को घर बुलाकर अपने माता-पिता से मिलवा दिया. चीन की परंपरा में यह सगाई की पहल मानी जाती है. फिर 29 अगस्त को, यानी कीशी फेस्टिवल (चाइनीज वेलेंटाइन डे) पर उन्होंने अपनी सगाई का ऐलान कर दिया. दोनों ने तय किया है कि साल खत्म होने से पहले शादी करेंगे.

आखिर क्यों टूटा था रिश्ता?

लड़के यू (34) ने बताया कि कॉलेज में अलग-अलग शहरों में पढ़ाई के चलते उनका रिश्ता टूट गया था. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे लेकिन अपनी जिद और गलतफहमियों के कारण साथ नहीं रह पाए. यू ने ये भी कहा कि उसे हमेशा पता था कि उसकी पहली मोहब्बत को राइस नूडल्स बहुत पसंद हैं. शायद इसी वजह से उसने नूडल शॉप खोली ताकि एक दिन किस्मत उसे फिर से मिलवा दे.

सोशल मीडिया पर कैसे छा गई कहानी?

नूडल शॉप के सीसीटीवी से यह मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. वीडियो पर अब तक 2.7 लाख से ज्यादा लाइक्स और 27,000 कमेंट्स आ चुके हैं. लोग इस रोमांटिक किस्से को किस्मत का कमाल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “वो सिर्फ नाश्ता लेने गई थी और पूरे दुकान की मालिकिन बन गई.” वहीं दूसरे ने कहा, “काश, मुझे भी मेरा पहला प्यार दोबारा मिल जाए.”

प्यार और हिम्मत की मिसाल क्यों बनी ये कहानी?

लोगों का मानना है कि ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि दोनों की हिम्मत और सच्चे प्यार का सबूत है. अगर वे फिर से बात करने की हिम्मत न जुटाते तो शायद हमेशा के लिए ये मौका खो देते. यू ने साफ कहा, “अब कोई पछतावा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें खोऊंगा नहीं.” यह कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच दुनिया में इतने इत्तेफाक होते हैं या फिर इंसान की हिम्मत ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है.