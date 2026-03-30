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Hindi Newsजरा हटकेकुत्ते की पढ़ाई पर हर महीने ₹1.4 लाख का खर्च! स्कूल बस से जाता है टॉमी, सुविधा देख इंसान भी खा जाएं जेलसी

कुत्ते की पढ़ाई पर हर महीने ₹1.4 लाख का खर्च! स्कूल बस से जाता है 'टॉमी', सुविधा देख इंसान भी खा जाएं जेलसी

चीन के शंघाई में एक महिला ने अपने कुत्ते को “डॉग किंडरगार्टन” में दाखिला दिलाने के लिए हर महीने ₹1.4 लाख खर्च किए. जानिए क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड और क्या है इसके पीछे की वजह.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:13 AM IST
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कुत्ते की पढ़ाई पर हर महीने ₹1.4 लाख का खर्च! स्कूल बस से जाता है 'टॉमी', सुविधा देख इंसान भी खा जाएं जेलसी

चीन के शंघाई में एक महिला ने अपने पालतू सामोयड कुत्ते को 'डॉग किंडरगार्टन' में भर्ती कराने के लिए महीने के ₹1.4 लाख (12,000 युआन) खर्च कर दिए. स्कूल बस, पर्सनालिटी टेस्ट और बिहेवियर ट्रेनिंग जैसी सुविधाओं वाले इस स्कूल की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह चौंकाने वाला मामला वहां सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने 6 महीने के पालतू कुत्ते को डॉग किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने के लिए हर महीने 12,000 युआन यानी करीब 1,700 डॉलर (लगभग ₹1.4 लाख) खर्च किए. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

क्यों भेजा कुत्ते को स्कूल?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, महिला ‘ताओताओ’ नाम से पहचानती जाती है. उनका कहना है कि वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपने कुत्ते को समय नहीं दे पातीं. इसी वजह से उन्होंने अपने Samoyed ब्रीड के कुत्ते को इस खास स्कूल में भेजने का फैसला लिया, जहां उसे साथी और ट्रेनिंग दोनों मिल सके.

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क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

इस डॉग स्कूल में कुत्तों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट, बिहेवियर ट्रेनिंग, सोशल एक्टिविटीज और हेल्थ चेकअप जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. इतना ही नहीं, यहां स्कूल बस की तरह पिकअप और ड्रॉप सर्विस भी उपलब्ध है. मालिक अपने पालतू को ऑनलाइन लाइव भी देख सकते हैं.

खर्च कितना आता है?

ताओताओ हर महीने 12,000 युआन खर्च कर रही हैं. इसमें रोजाना बोर्डिंग चार्ज, पैरेंट चाइल्ड इंटरैक्शन क्लासेस और ट्रांसपोर्ट शामिल हैं. हालांकि कुत्ते का खाना अलग से चार्ज किया जाता है. वहीं, शंघाई में बेसिक पेट केयर ₹10,000 से शुरू होकर ₹1 लाख से ज्यादा तक जा सकता है.

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क्या बढ़ रहा है ये ट्रेंड?

पेट केयर के संस्थापक चैन के मुताबिक, इन सेवाओं की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और एडमिशन के लिए 2–3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, चीन का पेट इंडस्ट्री मार्केट 2025 में 312.6 बिलियन युआन तक पहुंच गया और 2028 तक 400 बिलियन युआन पार करने की उम्मीद है. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने हैरानी जताई. एक यूजर ने लिखा, “इतना पैसा कमाने के लिए कितना कमाना पड़ता होगा?” वहीं दूसरे ने कहा, “कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी इतना खर्च नहीं करते.”

यह ट्रेंड जहां कुछ लोगों के लिए लग्जरी है, वहीं कुछ इसे जरूरत मानते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पालतू जानवरों को समय नहीं दे पाते, ऐसे स्कूल उनके लिए एक समाधान बनकर उभर रहे हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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