एक इंजेक्शन से हर बार 3.5 KG वजन करने वाली थेरेपी, महिला ने दिए 12 हजार! होने लगी खून की उल्टी, फिर क्या हुआ

China Weight-Loss Injection: चीन के सूजोउ की एक 28 वर्षीय महिला चेन ने सोशल मीडिया पर वेट-लॉस इंजेक्शन का विज्ञापन देखा. उसकी दोस्त का दावा था कि एक इंजेक्शन से 3.5 किलो तक वजन कम हो सकता है. लालच में आकर चेन ने 900 युआन में तीन इंजेक्शन खरीदे और सुरक्षा के लिए आधा डोज ही लगाया. इंजेक्शन पेट के पास लगाया गया और कुछ ही घंटों में उल्टी, मितली और भूख कम लगने जैसे लक्षण दिखने लगे.

पहले तीन दिनों में वजन कम होना क्या सच था?

चेन को लगा कि ये सब सामान्य साइड इफेक्ट हैं और यही वजन कम करने का हिस्सा है. उसने बताया कि पहले तीन दिनों में लगभग एक-एक किलो वजन कम हुआ. चार दिनों में उसका वजन पांच किलो घट गया, लेकिन उसके शरीर के अंदर कुछ बेहद खतरनाक चल रहा था. चौथे दिन हालत बदतर हो गई. चेन हरे और पीले रंग का द्रव्य उलटने लगी. अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि यह बाइल है और उसके पेट की परत जल चुकी है. ईसीजी करते समय अचानक चेन को खून की उल्टी हुई और उसका पाचन तंत्र भी अंदर से फटने लगा. कुछ क्षणों के लिए उसकी नाड़ी तक बंद हो गई.

क्या चेन की जान बच पाई या खतरा और बढ़ा?

आपातकालीन इलाज के बाद चेन की जान तो बच गई, लेकिन हालत गंभीर थी. उसे बाद में बताया गया कि वह मौत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी. डॉक्टरों ने डिस्चार्ज के समय चेतावनी दी कि उसके अंदरूनी घाव अभी पूरी तरह नहीं भरे हैं और उसे एक साल तक गर्भधारण की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

इंजेक्शन की असलियत क्या निकली और कैसे पकड़ी गई?

CCTV की जांच में पता चला कि ये इंजेक्शन असल में अवैध, नकली और बिना लाइसेंस वाली छोटी फैक्ट्रियों में बनाए जाते थे. इन इंजेक्शनों में चोरी का सेमाग्लूटाइड भरा जाता था, जो डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट की प्रिस्क्रिप्शन दवा है. हर इंजेक्शन की वास्तविक लागत केवल 4 युआन थी, जबकि इन्हें ट्रेंडी नाम देकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था. इस घटना ने इंटरनेट पर दहशत फैला दी. कई यूजर्स ने कहा कि तेजी से वजन कम करने की चाह लोगों को खतरे में डाल रही है. एक यूजर ने लिखा, “बहुत डरावना है, बेहतर है हेल्दी तरीके से वजन घटाओ.” दूसरे ने लिखा, “लड़कियों, सतर्क रहो... बॉडी इमेज का दबाव खुद पर मत हावी होने दो.”

