Hindi Newsजरा हटके

सिक लीव लेने वाले एम्प्लाई के फोन में बॉस ने देखी ऐसी चीज, सीधे जॉब से निकाला बाहर! मचा बवाल

Sick Leave Case: चीन में एक व्यक्ति को फुट पेन के कारण बीमार छुट्टी लेने के बाद 16,000 कदम चलने पर नौकरी से निकाल दिया गया. मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट ने कंपनी को मुआवज़ा देने का आदेश दिया. इसने चीन में कर्मचारियों के अधिकारों पर बड़ी बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 11, 2025, 06:57 AM IST
Employee Rights: जिआंगसु प्रांत के रहने वाले चेन नाम के कर्मचारी ने फरवरी और मार्च में पीठ दर्द की वजह से दो बार बीमार छुट्टी मांगी थी. डॉक्टर की रिपोर्ट भी उसने कंपनी को सौंपी थी. लगभग एक महीने आराम करने के बाद वह लौटा, लेकिन आधे दिन काम करने के बाद फिर से उसने दाएं पैर में दर्द की शिकायत करते हुए छुट्टी मांगी.

क्या कंपनी को शक हुआ कि कर्मचारी झूठ बोल रहा?

कंपनी को तब शक हुआ जब चेन ने फिर से मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दिया और छुट्टी बढ़ा ली. कंपनी ने उससे दस्तावेज ऑफिस में जमा करने को कहा, लेकिन जब वह पहुंचा, तो सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया. कुछ दिन बाद कंपनी ने फोन कर उसे बताया कि उसे झूठ बोलने और अनुपस्थित रहने के कारण निकाल दिया गया है.

यह भी पढ़ें: इंडियन बॉस और जापानी बॉस में अंतर! इम्प्लाई के छुट्टी मांगने पर कैसे देते हैं जवाब? खुद देख लें ये वायरल ई-मेल

क्या अदालत ने कंपनी के सबूतों पर भरोसा किया?

कंपनी ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज और चैट रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें दिखा कि जिस दिन चेन ने छुट्टी ली थी, उसी दिन उसने 16,000 कदम चले थे और कंपनी की ओर भागते हुए भी देखा गया था. कंपनी ने दावा किया कि वह झूठा बीमार बना हुआ था. चेन ने कहा कि ऐप के कदमों की गिनती कई बार गलत होती है और इतना चलना डॉक्टर या दवा लेने के लिए अस्पताल जाने पर भी संभव है. उसने अपनी कमर और पैर की मेडिकल स्कैन रिपोर्ट भी अदालत को दिखाई.

यह भी पढ़ें: मैंने प्यार नहीं, पैसे से शादी की... पति के सामने पत्नी ने क्यों कहा ऐसा? लोग कहने लगे- Gold Digger Wife

अंत में फैसला किसके पक्ष में गया?

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कंपनी ने अवैध रूप से कर्मचारी को नौकरी से निकाला है. अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह चेन को 1,18,779 युआन (करीब 16,700 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा दे. इस फैसले के बाद चीन में सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर जोरदार बहस छिड़ गई. ऑनलाइन यूजर्स ने कहा कि कंपनी को कर्मचारियों के स्टेप काउंटर या हेल्थ ऐप डेटा की जांच करने का अधिकार नहीं है. कुछ ने लिखा, “अगर किसी ने 16,000 कदम चले भी, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बीमार नहीं था.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

