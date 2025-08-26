1000 का 'खजाना' चुराकर भागा चोर! जान जोखिम में डालकर कांटेदार तारों से कूदा, वीडियो हुआ वायरल
1000 का 'खजाना' चुराकर भागा चोर! जान जोखिम में डालकर कांटेदार तारों से कूदा, वीडियो हुआ वायरल

Chor ka video: चोरी की कई घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. जहां इन दिनों भी एक वीडियो काफी चर्चाओं में बना हुआ है. दरअसल वायरल वीडियो में एक चोर अपनी जान जोखिम में डालकर घर से ऐसी चीज चोरी करता है, जिसे देख आप भी हंसने लग जाएंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 26, 2025, 03:07 PM IST
1000 का 'खजाना' चुराकर भागा चोर! जान जोखिम में डालकर कांटेदार तारों से कूदा, वीडियो हुआ वायरल

Chori ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. दरअसल यह वीडियो चोरी की एक घटना का है, लेकिन चोर ने जो चुराया है, वह जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे. घर में घुसकर वैसे तो ज्यादातर चोरी की घटनाएं महंगी चीजें, नकदी या गहनों की होती हैं, लेकिन इस चोर ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसी चीज चुराई, जिसकी कीमत शायद एक हजार रुपये भी नहीं होगी. फिलहाल यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. 

जान जोखिम में डाल की चोरी
वायरल वीडियो किसी घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का है. दरअसल वायरल वीडियो में दिख रहा है कि रात के अंधेरे में एक चोर एक घर की दीवार पर चढ़ा और कांटेदार तारों के ऊपर से कूदकर अंदर घुस गया. इस दौरान चोर ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की. उसको देख कर तो ऐसा लगा है कि जैसे वह कोई बहुत बड़ा और कीमती खजाना चुराने आया हो. हालांकि जब चोर वापस कूदकर बाहर आया तो लोगों की हंसी छूट गई. दरअसल अपनी जान जोखिम में डालकर वो कोई महंगा सामान नहीं, बल्कि एक पुरानी साइकिल चुराने आया था. चोर ने साइकिल को अपने कंधे पर रखकर दीवार फांदी और बड़ी मुश्किल से उसे लेकर भागा. जहां वीडियो अब लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को whyhyderabad नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. जहां वीडियो हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक यूजर ने वायरल वीडियो पर लिखा- आखिर ये आदमी कौन है? इसे न तो इज्जत की परवाह है और न ही पावर का खौफ है. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा- फैंसिंग का कोई यूज नहीं है. हो सकता है कि यह प्लास्टिक हो. एक अन्य यूजर ने लिखा- कोई मुश्किल से काम कर रहा है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

Chor Ka Viral Video, Viral News

