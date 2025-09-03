चोर घुसे, तोड़ा गेट... कोशिश हुई नाकाम, फिर दीदी ने किया ऐसा काम कि हो गई सुनार की दुकान खाली! देखें Video

Chori Video Viral: इंटरनेट की दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसमें समझना ही मुश्किल हो जाता है कि भाई चल क्या रहा है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है जिसमें लुटेरों के लूटने के स्टाइल से ज्यादा चर्चा तो खुद को लुटा देने वाली दीदी की हो रही है. जी हां, इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में आपके लिए भी समझना मुश्किल हो सकता है कि चोर, चोरी कर रहे हैं या दीदी चोरी करा रही हैं. वायरल वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट भी किए गए हैं.

चोरी हो रही है या करवाई जा रही है?

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है जिसमें देख सकते हैं दो-तीन चोर हैं जो एक ज्वेलरी शॉप में चोरी के लिए गए हैं और वहां कुछ लोगों के होने के बाद भी चोर सोने के आभूषण चुराकर ले जाते हैं. हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि चोरों के लिए चोरी करना ज्यादा आसान न होता, अगर दीदी जी थोड़ा सोच-समझ लेती.

अरे दीदी ये क्या किया?

एक्स पर @Rassmalai_ नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है- ‘Innocent girl..!!’ वीडियो में देख सकते हैं कि एक ज्वैलरी शॉप में दो चोर सिर पर हेलमेट पहने आ जाते हैं. आसपास के लोग हाथ में पिस्टल और बड़ा सा हथौड़ा देखकर भाग जाते हैं. अपने हथौड़े की मदद से चोर शीशे को तोड़कर चोरी करने की खूब कोशिश करते हैं. अचानक दीदी जी आकर चोरों का काम आसान कर देती हैं. कई सारी सोने की अंगूठी, चेन और दूसरे आभूषणों को अपने हाथ से निकालकर देती रहती है.

कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने लिए मजे

वायरल वीडियो पर यूजर्स के मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘होगी तो वैसे ही, ऐसे ही करवा दो.’ दूसरे यूजर ने लिखा ‘उसकी मासूम आंखों में एक कहानी है, जिसे दुनिया ने कभी सुना ही नहीं.’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘जन बचेगी तो वापस काम लेगी, दीदी की सोच सो बढ़िया है.’ इस तरह से कई कमेंट वीडियो को लेकर देखने को मिले.

