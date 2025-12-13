Christmas 2025: आखिर क्रिसमस पर मोमबत्ती जलाकर क्यों करते हैं प्रार्थना, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Christmas 2025: क्रिसमस पर मोमबत्ती जलाने की परंपरा प्रभु यीशु के जन्म, बेथलेहम के तारे और प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है. यह उम्मीद, शांति, प्रेम और आस्था को दर्शाती है जो अंधकार दूर कर जीवन में सकारात्मकता लाने का संदेश देती है.
प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन पूरी दुनिया में क्रिसमस के रूप में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इस दिन चर्च से लेकर घरों तक सजावट, प्रार्थना और खुशियों का माहौल होता है. हर देश और हर संस्कृति में क्रिसमस मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो पूरे ईसाई समुदाय को जोड़ती हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक है मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करना. यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आस्था, उम्मीद और प्रकाश का गहरा प्रतीक है. आइए जानते हैं कि क्रिसमस पर मोमबत्ती जलाने की परंपरा के पीछे क्या खास वजह है.
बेथलेहम के तारे से जुड़ी है परंपरा
क्रिसमस और मोमबत्तियों का रिश्ता बहुत पुराना माना जाता है. ईसा मसीह के जन्म के समय बाइबिल के अनुसार आकाश में एक अनोखा तारा चमका था, जिसे बेथलेहम का तारा कहा जाता है. यही तारा तीन ज्ञानी पुरुषों को बालक यीशु तक ले गया था. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जलाई जाने वाली मोमबत्तियां उसी दिव्य तारे की रोशनी का प्रतीक मानी जाती हैं. मोमबत्ती की लौ अंधकार में प्रकाश का संदेश देती है और यह विश्वास दिलाती है कि प्रभु का जन्म दुनिया से अज्ञान और अंधकार दूर करने के लिए हुआ.
उम्मीद, शांति और प्रेम का प्रतीक
मोमबत्ती जलाने के पीछे कई धार्मिक और भावनात्मक मान्यताएं जुड़ी हैं. क्रिसमस पर जलाई जाने वाली सात मोमबत्तियों को आशा, शांति, आनंद और प्रेम से जोड़ा जाता है. कई जगह मोमबत्ती जलाना मेहमाननवाजी और स्वागत का प्रतीक भी माना जाता है. लोग रंग-बिरंगी मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु से सुख, शांति और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं. माना जाता है कि जैसे दीपक रोशनी फैलाता है, वैसे ही मोमबत्ती की लौ जीवन से दुख और नकारात्मकता दूर कर सकारात्मकता लाती है.
क्रिसमस से पहले ही क्यों जलती हैं मोमबत्तियां
क्रिसमस से पहले के चार रविवारों को ‘एडवेंट’ कहा जाता है. इस दौरान हर रविवार एक नई मोमबत्ती जलाई जाती है. पहली, दूसरी और चौथी मोमबत्ती बैंगनी रंग की होती है, जबकि तीसरी गुलाबी रंग की. ये मोमबत्तियां उम्मीद, विश्वास, खुशी और शांति का प्रतीक हैं. इनके बीच में रखी पांचवीं सफेद मोमबत्ती क्रिसमस के दिन यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में जलाई जाती है. यह मोमबत्ती पवित्रता और प्रभु के आगमन की खुशी को दर्शाती है, जिससे पूरा वातावरण रोशनी और श्रद्धा से भर जाता है.