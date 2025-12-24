Christmas Day 2025: कभी सब्जी खरीदना तो कभी सासु ​बीमार, Santa Claus को नहीं मिली गिफ्ट बांटने की फुर्सत

Santa Claus Video: पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है. मार्केट से लेकर ऑफिस और स्कूलों तक हर तरफ कुछ लाल सफेद थीम पर सेट हो चुका है. बस अब सेंटा की बारी है वो आएगा और गिफ्ट देगा. ऐसे में क्रिसमस की इस धूम पर सोशल मीडिया पर सेंटा क्लॉज के फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि सेंटा क्लॉज घर के कामकाज में इतना बिजी है कि उसे गिफ्ट बांटने का टाइम ही नहीं मिल रहा.

पूरे दिन किया ये काम

इंटरनेट पर वायरल वीडियो की शुरुआत में सेंटा की स्कूटर से एंट्री लेता है. स्कूटर पर कुछ बच्चे बैठे इस दौरान एक लड़का पूछता है, सेंटा जी आप तो टॉफी बांटने जा रहे थे. इसपर सेंटा कहता है कि बच्चों को टॉफी बांटने की जाने ही वाला था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ गई वहां जा रहा हूं उसके बाद टॉफी बांटने चला जाऊंगा. वीडियो में दिखाया गया है कि अगर मिडिल क्लास आदमी सेंटा बन जाए तो उसे टॉफी बांटने का भी टाइम नहीं मिलेगा.

क्यों नहीं बांट पाया गिफ्ट?

इसके बाद वीडियो में सेंटा क्लॉज पानी की टंकी साफ करता हुआ नजर आता है. जब कोई टॉफी बांटने वाली बाप पूछता है तो सेंटा कहता है कि मुझे आंटी ने टंकी साफ करने में लगा दिया बस टंकी साफ करके टॉफी बांटने जा रहा हूं. इसके बाद सेंटा गैस सिलेंडर कंधे पर लादकर लाता दिखाई देता है. इसके बाद वो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने जाता है और सुबह को कूड़े की गाड़ी में कचरा भी डालता है. इतना ही नहीं सेंटा डॉक्टर के पास पेट की दवाई भी लेकर आता है. इसके बाद सेंटा की सास की तबीयत खराब हो जाती है और वो वाइफ और बच्चे को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है और कहता है कि गिफ्ट अगले क्रिसमस पर बांट दुंगा.

किसने डाला वीडियो?

सेंटा क्लॉज की इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @taiyabalam0 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.