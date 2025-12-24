Advertisement
trendingNow13052091
Hindi Newsजरा हटकेChristmas Day 2025: कभी सब्जी खरीदना तो कभी सासु ​बीमार, Santa Claus को नहीं मिली गिफ्ट बांटने की फुर्सत

Christmas Day 2025: कभी सब्जी खरीदना तो कभी सासु ​बीमार, Santa Claus को नहीं मिली गिफ्ट बांटने की फुर्सत

Santa Claus Ki Funny Video: आप सोच रहे होंगे कि अभी तक सेंटा गिफ्ट बांटने क्यों नहीं आया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि सेंटा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही है. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Christmas Day 2025: कभी सब्जी खरीदना तो कभी सासु ​बीमार, Santa Claus को नहीं मिली गिफ्ट बांटने की फुर्सत

Santa Claus Video: पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है. मार्केट से लेकर ऑफिस और स्कूलों तक हर तरफ कुछ लाल सफेद थीम पर सेट हो चुका है. बस अब सेंटा की बारी है वो आएगा और गिफ्ट देगा. ऐसे में क्रिसमस की इस धूम पर सोशल मीडिया पर सेंटा क्लॉज के फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है जिसमें दिखाया गया है कि सेंटा क्लॉज घर के कामकाज में इतना बिजी है कि उसे गिफ्ट बांटने का टाइम ही नहीं मिल रहा.

पूरे दिन किया ये काम
इंटरनेट पर वायरल वीडियो की शुरुआत में सेंटा की स्कूटर से एंट्री लेता है. स्कूटर पर कुछ बच्चे बैठे इस दौरान एक लड़का पूछता है, सेंटा जी आप तो टॉफी बांटने जा रहे थे. इसपर सेंटा कहता है कि बच्चों को टॉफी बांटने की जाने ही वाला था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आ गई वहां जा रहा हूं उसके बाद टॉफी बांटने चला जाऊंगा. वीडियो में दिखाया गया है कि अगर मिडिल क्लास आदमी सेंटा बन जाए तो उसे टॉफी बांटने का भी टाइम नहीं मिलेगा. 
यह भी पढ़ें: बाइक में साइकिल है या साइकिल में बाइक? किसने बनाया ये मुजस्समा, Video वायरल

क्यों नहीं बांट पाया गिफ्ट?
इसके बाद वीडियो में सेंटा क्लॉज पानी की टंकी साफ करता हुआ नजर आता है. जब कोई टॉफी बांटने वाली बाप पूछता है तो सेंटा कहता है कि मुझे आंटी ने टंकी साफ करने में लगा दिया बस टंकी साफ करके टॉफी बांटने जा रहा हूं. इसके बाद सेंटा गैस सिलेंडर कंधे पर लादकर लाता दिखाई देता है. इसके बाद वो सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने जाता है और सुबह को कूड़े की गाड़ी में कचरा भी डालता है. इतना ही नहीं सेंटा डॉक्टर के पास पेट की दवाई भी लेकर आता है. इसके बाद सेंटा की सास की तबीयत खराब हो जाती है और वो वाइफ और बच्चे को लेकर अपनी ससुराल चला जाता है और कहता है कि गिफ्ट अगले क्रिसमस पर बांट दुंगा.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taiyab Alam (@taiyabalam0)

किसने डाला वीडियो?
सेंटा क्लॉज की इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @taiyabalam0 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Funny VideoSanta ClausChristmas Day

Trending news

चीन की फिर नीच हरकत, भारतीय ट्रैवल व्लॉगर को हिरासत में लिया; सुनाई खौफनाक दास्तां
china
चीन की फिर नीच हरकत, भारतीय ट्रैवल व्लॉगर को हिरासत में लिया; सुनाई खौफनाक दास्तां
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
Kerala News
'यह डर का कल्चर है...',केरल में 'जय हिंद' पर मचा घमासान, BJP ने लेफ्ट सरकार को घेरा
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
uddhav thackeray
20 साल बाद उद्धव-राज हुए एक तो बीजेपी ने कसा तंज-जमानत और अपने नाम को बचाने आए हैं
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार
Imran Masood statement
‘सरदार पटेल होते तो…’ गडकरी के बयान पर इमरान मसूद ने किया पलटवार