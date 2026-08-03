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बिन मारे घर से रफूचक्कर हो जाएंगे छछूंदर! बस कोने में रख दें रसोई की यह 1 चीज, बदबू से भी मिलेगी राहत

Chuchundar Bhagane Ke Upay: क्या आप बरसात के इन दिनों में छछूंदरों के बार-बार अपने घर में घुसने से परेशान हैं? अगर हां तो आज हम आपको ऐसा गजब का नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे आजमाने पर छछूंदर बिना मारे ही वे घर से रफूचक्कर हो जाएंगे. इस चीज के इस्तेमाल से आपको बदबू से भी राहत मिलेगी.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 04:47 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:47 AM IST
बिन मारे घर से रफूचक्कर हो जाएंगे छछूंदर! बस कोने में रख दें रसोई की यह 1 चीज, बदबू से भी मिलेगी राहत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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