चूहे को लग रही थी ठंड तो इस शख्स ने किया ये शानदार काम, Video देखकर भर आएंगी आंखें

Chuhe Ka Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर जानवरों के कई क्यूट वीडियो वायरल होते रहते हैं. पालतू जानवर हो या आवारा जानवर. सोशल मीडिया पर एक से एक प्यारे वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने चूहे को ठंड से बचाने के लिए उसकी ऐसी देखभाल की कि वीडियो देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी.

चूहे के लिए लगाया हीटर?

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग रूम हीटर का यूज कर रहे हैं. सुबह शाम उंगलियां जम रही हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चूहे को ठंड से बचाने के लिए उसके लिए हीटर लगाया गया है. वीडियो में दिखता है कि रूम हीटर चल रहा है और उसके सामने एक छोटे से कपड़े पर छोटा सा चूहा हैं जो आराम से गर्मी ले रहा है और अपने शरीर को गर्म कर रहा है. वीडियो बना रही लड़की पूछती है कि अब चूहे के लिए हीटर चलेगा तो वो कहता है कि चूहे को ठंड लग रही थी. इसलिए मैं यहां लेकर आया और ओट्स भी खाने के लिए दिए. अब ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ये वीडियो जानवरों के प्रति प्यार और उनकी ख्याल रखने की भावना को दर्शाता है और बताता है कि मौसम का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं जानवरों पर भी पड़ता है.

यह भी पढ़ें: कैमरे में कैद हो गया विराट कोहली का परफ्यूम! यूजर्स बोले- इतनी तो बाबर आजम की एक साल की सैलरी

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hiiianupam नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पुरुष बहुत सिंपल हैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.