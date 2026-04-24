मां ने लगाया सुर, बेटे ने की 'बीट बॉक्सिंग', 4 मिलियन लोगों ने देखा दिल छू लेने वाला वीडियो!

यूं तो सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप तुरंत लाइक और शेयर करते हैं. हम चाहते हैं कि ये वीडियो हमारे फ्रेंड भी देखें और हम रील शेयर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे. एक मां बेटे ने मिलकर ऐसा टैलेंट दिखाया जिसने सबका दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं मां ने कैसे सुर लगाया और बेटे ने कैसे मुंह से बीट बॉक्सिंग की.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गाना गा रही है और बेटा बीट बॉक्सिंग कर रहा है. बीटबॉक्सिंग (Beatboxing) मुंह, होंठ, जीभ और गले का उपयोग करके ड्रम मशीन, ताल और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों की नकल करने वाली एक मुखर कला (vocal percussion) है. वीडियो शुरू होते ही, महिला ने 1956 की बॉलीवुड फिल्म 'सी.आई.डी.' (C.I.D.) का गाना 'लेके पहला पहला प्यार' गाना शुरू किया. महिला की आवाज में मिठास के साथ परफेक्ट सुर नजर आए. महिला ने अपनी आवाज से लोगों के दिलों को जीत लिया. इसी के साथ बेटे ने मुंह से बीट बॉक्सिंग कर इस गाने में ताल का काम किया और चार चांद लगा दिए. मां बेटे का ये कॉम्बिनेशन लोगों को खूब पसंद आया. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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4 मिलियन लोगों ने देखा वीडियो

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vickydas_17 नाम के यूजर ने शेयर किया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा लोगों ने मां बेटे की इस जोड़ी को जमकर प्यार दिया और बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, मजा आ गया. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई ने माहौल बना दिया. एक यूजर का कहना है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.