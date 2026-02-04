Advertisement
Civic Sense Trend: कहीं सरेआम सिगरेट का धुआं, तो कहीं फर्श पर कचरा; ट्रेन में यात्रियों की इन हरकतों ने किया सबको शर्मसार!

Train Smoking Video: ट्रेन के कोच में सिगरेट पीने और मूंगफली के छिलके फेंकने वाले दो वायरल वीडियो ने एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत में सिविक सेंस सच में खत्म हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 12:23 PM IST
Civic Sense Trend: कहीं सरेआम सिगरेट का धुआं, तो कहीं फर्श पर कचरा; ट्रेन में यात्रियों की इन हरकतों ने किया सबको शर्मसार!

Indian Railways: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भरी हुई ट्रेन के कोच में एक आदमी आराम से सिगरेट पी रहा है. कोच में लोग बैठे और लेटे हुए हैं और धुआं पूरे छोटे से डिब्बे में फैल रहा है. सामने लेटा हुआ एक यात्री उसे बार-बार टोके हुए कहता है कि यह सार्वजनिक जगह है और उसे टॉयलेट में जाकर सिगरेट पीनी चाहिए.

यात्री ने क्यों टोका?

धुएं से परेशान यात्री का कहना था कि सिगरेट पीने से बाकी लोगों को तकलीफ हो रही है. उसने गुस्से में कहा कि यह कोई निजी जगह नहीं है और सबको सांस लेने का हक है. इसके बावजूद सिगरेट पीने वाला शख्स अपनी आदत नहीं छोड़ता और बेफिक्री से धुआं उड़ाता रहता है. पास बैठा एक तीसरा व्यक्ति मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. अचानक उसने सिगरेट पीने वाले के हाथ पर मार दिया जिससे सिगरेट नीचे गिर गई. इस पर वह शख्स भड़क गया और सामने लेटे यात्री की ओर मारने के लिए झपट पड़ा. वीडियो इसी तनाव भरे पल पर खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Knowledge News: पाकिस्तान का नाम किस भारतीय ने रखा था? 1947 नहीं, 1928 में ही तय हो गया था नाम

लोकेशन कन्फर्म क्यों नहीं हुई?

इस घटना का ट्रेन नंबर या रूट साफ नहीं हो पाया है. कुछ लोग इसे चेन्नई का बता रहे हैं तो कुछ आंध्र प्रदेश का. हालांकि जी न्यूज इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है. वीडियो 3 फरवरी को एक्स पर शेयर किया गया और 51 हजार से ज्यादा बार देखा गया. लोग इसे ‘नॉनसेंस और नुइसेंस’ कह रहे हैं. कई यूजर्स ने रेलवे पुलिस और टीटीआर से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कुछ ने कहा कि ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजना चाहिए.

दूसरा वीडियो क्यों वायरल हुआ?

इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी ट्रेन के अंदर मूंगफली खाकर उसके छिलके सीधे फर्श पर फेंकता दिख रहा है. वह नीचे की बर्थ पर लेटा है और उसके पास मूंगफली की थैली रखी है. वह एक-एक करके मूंगफली तोड़ता है और छिलके जमीन पर गिरा देता है. हैरानी की बात यह रही कि आसपास बैठे किसी भी यात्री ने उसे रोका नहीं. फर्श पर फैलती गंदगी के बावजूद लोग खामोश बने रहे. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि गंदगी के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था.

लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी?

सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि ट्रेन साफ करना सरकार का काम है लेकिन उसे गंदा न करना नागरिकों की जिम्मेदारी है. कई लोगों ने मांग की कि ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाए और बार-बार ऐसा करने वालों को बैन किया जाए. इन दोनों वीडियो ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिविक सेंस सिर्फ किताबों तक ही रह गया है.

Alkesh Kushwaha

