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Hindi Newsजरा हटकेसड़क पर गड्ढे दिखाने के लिए उतारे कॉकरोच! लोगों ने विरोध प्रदर्शन का खोजा अनोखा तरीका; वायरल वीडियो देखकर चकराया प्रशासन

सड़क पर गड्ढे दिखाने के लिए उतारे 'कॉकरोच'! लोगों ने विरोध प्रदर्शन का खोजा अनोखा तरीका; वायरल वीडियो देखकर चकराया प्रशासन

Cockroach Symbol Used to Expose Poor Road: उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में रहने वाले लोगों ने खराब सड़कों और जानलेवा गड्ढों की तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कॉकरोच के सिंबल का सहारा लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 23, 2026, 12:25 PM IST
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Image credit: X/@HateDetectors
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Cockroach Symbol Used to Expose Poor Road: सड़क पर गड्ढों को लेकर लोग अक्सर शिकायत करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं. लेकिन कर्नाटक के बागलकोट जिले के लोगों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. यहां लोगों ने सड़क की बदहाली और प्रशासन की अनदेखी को दिखाने के लिए 'कॉकरोच' की फोटो लगाकर एक गत्ते को सड़क के गड्ढों पर रख दिया है. अब इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

गड्ढों से परेशान होकर अपनाया अनोखा तरीका

उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले के इलकल कस्बे में लंबे समय से लोग खराब सड़कों और बड़े-बड़े गड्ढों से परेशान बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि रोजाना यहां हादसे का डर बना रहता है. खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में लोगों ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए एक अलग तरीका निकाला. उन्होंने सड़क किनारे ऐसे पोस्टर लगा दिए, जिनमें इंसानी चेहरे को कॉकरोच की शक्ल में दिखाया गया था. इन पोस्टरों के जरिए लोगों ने नागरिक सुविधाओं की अनदेखी पर सवाल उठाने की कोशिश की है.

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पोस्टर देखते ही लोगों की भीड़ लग गई

जैसे ही सड़क किनारे ये पोस्टर लगाए गए, वहां आने-जाने वाले लोग रुक-रुककर उन्हें देखने लगे. कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें लीं, तो किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए. देखते ही देखते यह अनोखा विरोध इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद सड़कें ठीक नहीं होतीं. ऐसे में अब ध्यान खींचने के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कहा कि यह विरोध भले मजाकिया दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे लोगों की असली परेशानी छिपी है.

दिल्ली में भी दिखा था कॉकरोच अंदाज

दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले दिल्ली से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था. वहां कुछ लोग कॉकरोच जैसी ड्रेस पहनकर यमुना नदी की सफाई करते नजर आए थे. उस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उन लोगों ने खुद को मजाकिया अंदाज में 'कॉकरोच जनता पार्टी' से प्रेरित बताया था. क्योंकि इससे पहले इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी.

बेंगलुरु पुलिस ने जारी की वार्निंग

इसी बीच बेंगलुरु में 'कॉकरोच जनता पार्टी कर्नाटक' नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें लोगों को टाउन हॉल के पास इकट्ठा होने की अपील की गई थी. इस मामले पर पुलिस ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की. पुलिस का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी. अधिकारियों ने साफ किया कि शहर में विरोध प्रदर्शन तय नियमों के तहत ही किए जा सकते हैं और लोगों से अपील की गई कि बिना अनुमति किसी भी तरह की भीड़ का हिस्सा न बनें.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

कॉकरोच थीम वाले इस प्रदर्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि जब शिकायत सुनाई नहीं देती, तो क्रिएटिव होना पड़ता है. एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा कि लगता है अब गड्ढों की समस्या पर भी नई राजनीति शुरू हो गई है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि विरोध का तरीका चाहे जैसा हो, लेकिन सड़कों की खराब हालत एक गंभीर समस्या है. लोगों का मानना है कि अगर समय पर सड़कें ठीक हों, तो ऐसे अनोखे प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फिलहाल कर्नाटक का यह कॉकरोच आंदोलन सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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