लाइव शो में हटा ब्यूटी फिल्टर, तो सामने आया ऐसा चेहरा कि 140000 फैंस ने तुरंत किया अनफॉलो

लाइव स्ट्रीम के दौरान एक चीनी महिला इंफ्लुएंसर का ब्यूटी फिल्टर फेल होने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि इसके बाद उसके 1,40,000 फॉलोअर्स घट गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:42 PM IST
सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल फिल्टर ही पहचान बन चुके हैं. चमकदार चेहरा, बेदाग स्किन और परफेक्ट लुक सब कुछ एक टैप की दूरी पर. लेकिन क्या हो जब अचानक यही फिल्टर धोखा दे जाए? हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक चीनी इन्फ्लुएंसर की लाइवस्ट्रीम के दौरान ब्यूटी फिल्टर कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर तहलका मच गया. कहा गया कि इस एक झटके में इन्फ्लुएंसर ने 1.4 लाख फॉलोअर्स खो दिए. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या सोशल मीडिया की एक और बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई कहानी? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई.

 फिल्टर ग्लिच और वायरल दावा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला इन्फ्लुएंसर लाइवस्ट्रीम कर रही होती है, तभी अचानक उसका ब्यूटी फिल्टर कुछ सेकंड के लिए हट जाता है. इस दौरान स्क्रीन पर एक नैचुरल स्किन टोन और मैच्योर चेहरा नजर आता है. कुछ ही पलों में फिल्टर दोबारा ऑन हो जाता है और वही स्मूद, गोरा और छोटा चेहरा दिखने लगता है. इसी छोटे से क्लिप को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि जैसे ही “असल चेहरा” दिखा, इन्फ्लुएंसर ने करीब 1.4 लाख फॉलोअर्स खो दिए. हालांकि इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही वीडियो की असलियत या फॉलोअर्स घटने के आंकड़े को सत्यापित किया जा सका है.

 कौन है महिला? और क्या सच में फॉलोअर्स घटे?

इस वायरल क्लिप में दिख रही महिला की पहचान अब तक सामने नहीं आई है. यह भी साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब और कहां का है.  कई मीडिया संस्थानों ने भी साफ किया है कि वे इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सके हैं. यानी यह पूरी कहानी फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट्स और कैप्शन पर आधारित है. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉलोअर्स का इतनी बड़ी संख्या में अचानक कम होना असामान्य है और अक्सर ऐसे दावे वायरल होने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर किए जाते हैं. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि इन्फ्लुएंसर को सच में कोई बड़ा नुकसान हुआ या यह सिर्फ एक वायरल नैरेटिव है.

