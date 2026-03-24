Advertisement
trendingNow13152214
Hindi Newsजरा हटकेमेरे मां-बाप नहीं हैं, अब आप... बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में स्टूडेंट की ये गुहार पढ़कर रो पड़े टीचर! वायरल हुई Photos

मेरे मां-बाप नहीं हैं, अब आप... बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में स्टूडेंट की ये गुहार पढ़कर रो पड़े टीचर! वायरल हुई Photos

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परीक्षाएं खत्म होने के बाद एक क्लास 12 के छात्र का लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह लेटर उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा था, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह गए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरे मां-बाप नहीं हैं, अब आप... बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में स्टूडेंट की ये गुहार पढ़कर रो पड़े टीचर! वायरल हुई Photos

Student Viral Letter: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परीक्षाएं खत्म होने के बाद एक क्लास 12 के छात्र का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह पत्र उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा था, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह गए. आमतौर पर छात्र कॉपी में छोटे-छोटे नोट लिखते हैं, लेकिन इस बार जो सामने आया, वह बेहद भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाला था.

छात्र ने अपने लेटर में क्या लिखा?

छात्र ने लिखा, “मेरे माता-पिता नहीं हैं सर, आप ही मेरे माता-पिता हैं, मुझे पास कर दीजिए.” इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने जो पढ़ा था, वह परीक्षा में नहीं आया. उसने टीचर को भगवान तक मान लिया और उनसे मदद की गुहार लगाई. यह शब्द उसके अकेलेपन और मानसिक दबाव को साफ दिखाते हैं. लेटर से यह साफ होता है कि छात्र पढ़ाई में कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी निजी परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा बनीं. माता-पिता का साथ न होना, भावनात्मक सहारा न मिलना और अकेलेपन की भावना ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर किया. ऐसे हालात में छात्र का ध्यान पढ़ाई से हटना स्वाभाविक है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लोग कहते हैं 'भूतनी', पर खुद को कहती है 'क्वीन'! दुनिया के सबसे बड़े गालों वाली महिला 9 साल पहले दिखती थी अप्सरा जैसी

क्या शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार?

यह घटना शिक्षा प्रणाली की खामियों की ओर भी इशारा करती है. सरकारी कॉलेजों में जहां छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान कम दिया जाता है, वहीं प्राइवेट संस्थानों में अत्यधिक निगरानी और दबाव होता है. कई जगह छात्रों का रूटीन सुबह से रात तक पढ़ाई में बीतता है, जिससे वे मानसिक रूप से थक जाते हैं. आज के समय में पढ़ाई सीखने से ज्यादा तनाव का कारण बन गई है. 

यह भी पढ़ें: 50 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटी 'सर्जन बहू', सास ने उतारी आरती पर फिर मार दिया ऐसा ताना!

लंबे घंटे की क्लासेस, होमवर्क और परीक्षा का डर छात्रों को मशीन जैसा बना देता है. कई बार उन्हें न पर्याप्त नींद मिलती है और न ही आराम का समय. ऐसे में छोटी-सी चूक पर भी उन्हें डांट या सजा का सामना करना पड़ता है. इस वायरल लेटर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ ने छात्र के लिए सहानुभूति जताई, तो कुछ ने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

10th 12th board examboard exam

Trending news

ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
West Asia crisis
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
आने वाले समय में यह संकट देश की परीक्षा लेगा...पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर बोले PM
PM Modi
आने वाले समय में यह संकट देश की परीक्षा लेगा...पश्चिम एशिया युद्ध को लेकर बोले PM
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
Kerala Elections 2026
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
West Bengal Election 2026
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
रंधावा केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की आज कोर्ट में होगी पेशी
aap
रंधावा केस में AAP के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की आज कोर्ट में होगी पेशी
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली
West Asia crisis
संकट नहीं तो क्या? PM की आशंका सही निकली, पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनों की वजह पता चली