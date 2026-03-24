मेरे मां-बाप नहीं हैं, अब आप... बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट में स्टूडेंट की ये गुहार पढ़कर रो पड़े टीचर! वायरल हुई Photos

Student Viral Letter: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परीक्षाएं खत्म होने के बाद एक क्लास 12 के छात्र का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह पत्र उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा था, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह गए. आमतौर पर छात्र कॉपी में छोटे-छोटे नोट लिखते हैं, लेकिन इस बार जो सामने आया, वह बेहद भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाला था.

छात्र ने अपने लेटर में क्या लिखा?

छात्र ने लिखा, “मेरे माता-पिता नहीं हैं सर, आप ही मेरे माता-पिता हैं, मुझे पास कर दीजिए.” इसके साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने जो पढ़ा था, वह परीक्षा में नहीं आया. उसने टीचर को भगवान तक मान लिया और उनसे मदद की गुहार लगाई. यह शब्द उसके अकेलेपन और मानसिक दबाव को साफ दिखाते हैं. लेटर से यह साफ होता है कि छात्र पढ़ाई में कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी निजी परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा बनीं. माता-पिता का साथ न होना, भावनात्मक सहारा न मिलना और अकेलेपन की भावना ने उसके आत्मविश्वास को कमजोर किया. ऐसे हालात में छात्र का ध्यान पढ़ाई से हटना स्वाभाविक है.

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क्या शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेदार?

यह घटना शिक्षा प्रणाली की खामियों की ओर भी इशारा करती है. सरकारी कॉलेजों में जहां छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान कम दिया जाता है, वहीं प्राइवेट संस्थानों में अत्यधिक निगरानी और दबाव होता है. कई जगह छात्रों का रूटीन सुबह से रात तक पढ़ाई में बीतता है, जिससे वे मानसिक रूप से थक जाते हैं. आज के समय में पढ़ाई सीखने से ज्यादा तनाव का कारण बन गई है.

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लंबे घंटे की क्लासेस, होमवर्क और परीक्षा का डर छात्रों को मशीन जैसा बना देता है. कई बार उन्हें न पर्याप्त नींद मिलती है और न ही आराम का समय. ऐसे में छोटी-सी चूक पर भी उन्हें डांट या सजा का सामना करना पड़ता है. इस वायरल लेटर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी. कुछ ने छात्र के लिए सहानुभूति जताई, तो कुछ ने शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए.