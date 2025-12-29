Advertisement
trendingNow13056919
Hindi Newsजरा हटकेहोमवर्क कैसे करूंगी पुलिस अंकल... आंसुओं के साथ थाने पहुंची तीसरी क्लास की बच्ची, ऑफिसर ने लिया तगड़ा एक्शन

होमवर्क कैसे करूंगी पुलिस अंकल... आंसुओं के साथ थाने पहुंची तीसरी क्लास की बच्ची, ऑफिसर ने लिया तगड़ा एक्शन

Class 3 Student Viral Video: कक्षा 3 की एक बच्ची का स्कूल बैग ऑटो में छूट गया, होमवर्क की चिंता में वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस अंकल से मदद मांगती नजर आई, जिसका भावुक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होमवर्क कैसे करूंगी पुलिस अंकल... आंसुओं के साथ थाने पहुंची तीसरी क्लास की बच्ची, ऑफिसर ने लिया तगड़ा एक्शन

Student Lost School Bag: क्लास 3 में पढ़ने वाली चेरी नाम की बच्ची अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी. वजह कोई बड़ा अपराध नहीं, बल्कि ऑटो-रिक्शा में छूट गया उसका स्कूल बैग था. चेरी को सबसे ज्यादा चिंता बैग की नहीं, बल्कि उसमें रखी होमवर्क की कॉपियों की थी. वायरल हो रहे वीडियो में चेरी अपनी मासूम आवाज़ में कहती सुनाई देती है कि वह ऑटो में अपना बैग भूल गई थी. वह बताती है कि बैग में उसका होमवर्क था और अब वह पढ़ाई कैसे करेगी. बच्ची के शब्द इतने सच्चे और भावुक थे कि पुलिसकर्मी भी तुरंत हरकत में आ गए. वीडियो के अंत में चेरी 'थैंक यू पुलिस अंकल' कहते हुए नजर आती है.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

पुलिस ने बच्ची की मदद के लिए क्या कदम उठाए?

Add Zee News as a Preferred Source

बच्ची के आंसू और उसकी चिंता देखकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच में पता चला कि चेरी अपने परिवार के साथ ऑटो से घर लौट रही थी और उतरते समय गलती से बैग वहीं रह गया. इसके बाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को पुलिस चौकी चौराहे के पास चेरी और उसके परिवार के ऑटो में चढ़ने के फुटेज मिले. लगातार कोशिशों के बाद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र परस्ते और ट्रैफिक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल सुनील ने उस ऑटो चालक को ट्रेस कर लिया. बैग ऑटो चालक परवेज खान के पास सुरक्षित मिला.

 

 

बच्ची को बैग लौटाने का पल कैसा रहा?

बरामद किया गया स्कूल बैग शुजालपुर एसडीओपी कार्यालय लाया गया. एसडीओपी निमिष देशमुख ने खुद चेरी और उसके परिवार को बुलाया और बैग सौंपा. जैसे ही बैग चेरी को मिला, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए भावुक कर देने वाला था. एक दिल छू लेने वाले दृश्य में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चेरी के कंधों पर उसका स्कूल बैग खुद टांगा और उसे घर भेजा. परिवार के अनुरोध पर ऑटो चालक को भी समझाया गया कि भविष्य में अगर किसी यात्री का सामान छूटे तो तुरंत पुलिस को सौंपें.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये! आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

एसडीओपी निमिष देशमुख ने कहा कि बच्ची का अपने बैग और पढ़ाई से जुड़ाव देखकर पुलिस भावुक हो गई और तुरंत कार्रवाई की गई. चेरी के पिता और दादा ने पुलिस का दिल से आभार जताया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

police station

Trending news

टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
#fire accident
टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भयंकर आग, 2 कोच जलकर राख, 1 यात्री की मौत
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
Narendra Modi
जमीन पर बैठे मोदी को आज सब देख रहे, पता है इस तस्वीर में इकलौता मायूस शख्स कौन था?
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
Karnataka Eviction Row
केसी वेणुगोपाल को BJP क्यों कह रही कर्नाटक का ‘सुपर CM’? लगा चुके है सरकार की क्लास
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
smog
कोहरा इतना घना कि GPS भी कन्फ्यूज! कड़ाके की ठंड कब तक करेगी परेशान?देखें IMD अलर्ट
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू