होमवर्क कैसे करूंगी पुलिस अंकल... आंसुओं के साथ थाने पहुंची तीसरी क्लास की बच्ची, ऑफिसर ने लिया तगड़ा एक्शन

Student Lost School Bag: क्लास 3 में पढ़ने वाली चेरी नाम की बच्ची अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी. वजह कोई बड़ा अपराध नहीं, बल्कि ऑटो-रिक्शा में छूट गया उसका स्कूल बैग था. चेरी को सबसे ज्यादा चिंता बैग की नहीं, बल्कि उसमें रखी होमवर्क की कॉपियों की थी. वायरल हो रहे वीडियो में चेरी अपनी मासूम आवाज़ में कहती सुनाई देती है कि वह ऑटो में अपना बैग भूल गई थी. वह बताती है कि बैग में उसका होमवर्क था और अब वह पढ़ाई कैसे करेगी. बच्ची के शब्द इतने सच्चे और भावुक थे कि पुलिसकर्मी भी तुरंत हरकत में आ गए. वीडियो के अंत में चेरी 'थैंक यू पुलिस अंकल' कहते हुए नजर आती है.
पुलिस ने बच्ची की मदद के लिए क्या कदम उठाए?
बच्ची के आंसू और उसकी चिंता देखकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. जांच में पता चला कि चेरी अपने परिवार के साथ ऑटो से घर लौट रही थी और उतरते समय गलती से बैग वहीं रह गया. इसके बाद पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को पुलिस चौकी चौराहे के पास चेरी और उसके परिवार के ऑटो में चढ़ने के फुटेज मिले. लगातार कोशिशों के बाद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र परस्ते और ट्रैफिक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल सुनील ने उस ऑटो चालक को ट्रेस कर लिया. बैग ऑटो चालक परवेज खान के पास सुरक्षित मिला.
School Bag खोया तो थाने पहुंची बच्ची, पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर बैग ढूंढ के दिया। #madhyapradesh #madhyapradeshpolitics #viralvideo #bhumitimes pic.twitter.com/cP2ouhWscG
— Bhumi Times (@BhumiTimes) December 27, 2025
बच्ची को बैग लौटाने का पल कैसा रहा?
बरामद किया गया स्कूल बैग शुजालपुर एसडीओपी कार्यालय लाया गया. एसडीओपी निमिष देशमुख ने खुद चेरी और उसके परिवार को बुलाया और बैग सौंपा. जैसे ही बैग चेरी को मिला, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए भावुक कर देने वाला था. एक दिल छू लेने वाले दृश्य में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चेरी के कंधों पर उसका स्कूल बैग खुद टांगा और उसे घर भेजा. परिवार के अनुरोध पर ऑटो चालक को भी समझाया गया कि भविष्य में अगर किसी यात्री का सामान छूटे तो तुरंत पुलिस को सौंपें.
एसडीओपी निमिष देशमुख ने कहा कि बच्ची का अपने बैग और पढ़ाई से जुड़ाव देखकर पुलिस भावुक हो गई और तुरंत कार्रवाई की गई. चेरी के पिता और दादा ने पुलिस का दिल से आभार जताया.