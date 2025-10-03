देवी बनी लड़की और कर दिया सामाजिक कुरीतियों का वध, सबको देखना चाहिए स्कूल का ये वीडियो

Viral Video: स्कूल के बच्चों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वे प्ले के माध्यम से सामाजिक संदेश देते हैं. ऐसा ही एक क्लासरूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लास में बच्चे प्ले के जरिए शिक्षा का महत्व समझा रहे हैं. वीडियो देखकर आप भी बच्चों की तारीफ करेंगे.

क्लास में क्या कर रहे बच्चे?

सोशल मीडिया पर स्कूल के बच्चों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. टीचर्स बच्चों से क्लासरूम एक्टिविटी कराते हैं. इस बार बच्चों ने जो संदेश दिया है वो सभी को जरूर देखना चाहिए. बच्चों ने प्ले के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझाया है. स्कूल के बच्चे बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा से सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है.

कैसे दिया सामाजिक संदेश?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल के बच्चे एक क्लासरूम में प्ले कर रहे हैं. इसमें एक लड़की 'देवी मां' बनी हुई है. जिनके हाथ में 'शिक्षा रूपी त्रिशूल' है. इसके अलावा बाकी बच्चे सामाजिक कुरीतियां बने हुए हैं. जैसे- बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियां और शोषण. इसके बाद देवी बनी छात्रा अपने त्रिशूल से एक-एक कर सबका वध कर देती है. इससे बच्चों ने ये संदेश दिया है कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर सकती है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @superpower976 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने बच्चों की तारीफ में खूब कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा प्रदर्शन." दूसरे यूजर ने लिखा, "शिक्षा वो कुंजी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं."

