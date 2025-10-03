Advertisement
देवी बनी लड़की और कर दिया सामाजिक कुरीतियों का वध, सबको देखना चाहिए स्कूल का ये वीडियो

Classroom Activities: स्कूल के बच्चों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वे प्ले के माध्यम से सामाजिक संदेश देते हैं. ऐसा ही एक क्लासरूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लास में बच्चे प्ले के जरिए शिक्षा का महत्व समझा रहे हैं. वीडियो देखकर आप भी बच्चों की तारीफ करेंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:48 PM IST
Viral Video: स्कूल के बच्चों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें वे प्ले के माध्यम से सामाजिक संदेश देते हैं. ऐसा ही एक क्लासरूम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्लास में बच्चे प्ले के जरिए शिक्षा का महत्व समझा रहे हैं. वीडियो देखकर आप भी बच्चों की तारीफ करेंगे.

क्लास में क्या कर रहे बच्चे?
सोशल मीडिया पर स्कूल के बच्चों के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. टीचर्स बच्चों से क्लासरूम एक्टिविटी कराते हैं. इस बार बच्चों ने जो संदेश दिया है वो सभी को जरूर देखना चाहिए. बच्चों ने प्ले के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझाया है. स्कूल के बच्चे बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा से सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: कंधे पर बैठकर पार करते हैं कीचड़, कौन सुनेगा इन स्कूल जाते बच्चों का दर्द

 

कैसे दिया सामाजिक संदेश?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल के बच्चे एक क्लासरूम में प्ले कर रहे हैं. इसमें एक लड़की 'देवी मां' बनी हुई है. जिनके हाथ में 'शिक्षा रूपी त्रिशूल' है. इसके अलावा बाकी बच्चे सामाजिक कुरीतियां बने हुए हैं. जैसे- बाल विवाह, दहेज प्रथा, सामाजिक कुरीतियां और शोषण. इसके बाद देवी बनी छात्रा अपने त्रिशूल से एक-एक कर सबका वध कर देती है. इससे बच्चों ने ये संदेश दिया है कि बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर सकती है. अब ये शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Super Power (@superpower976)

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @superpower976 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1 हजार से ज्यादा लाइक भी हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें: मास्टरजी बने 'अमिताभ', क्लास में लगाई हॉट सीट; स्टूडेंट बना कैंडिडेट, टीचर ने एग्जाम से पहले क्यों खिलाया KBC

 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने बच्चों की तारीफ में खूब कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा प्रदर्शन." दूसरे यूजर ने लिखा, "शिक्षा वो कुंजी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

