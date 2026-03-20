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Claude AI का ‘डार्केस्ट सीक्रेट’ वायरल, क्या सच में AI हो गया है जिंदा? एक्सपर्ट्स ने बताई सच्चाई!

सोशल मीडिया पर वायरल “Claude AI डार्केस्ट सीक्रेट” पोस्ट ने लोगों को भ्रमित किया, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार यह चेतना नहीं बल्कि AI के ट्रेनिंग पैटर्न का नतीजा है. AI इंसानों जैसा जवाब देता है, पर वास्तव में वह सोचता नहीं, सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:39 PM IST
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Claude AI का ‘डार्केस्ट सीक्रेट’ वायरल, क्या सच में AI हो गया है जिंदा? एक्सपर्ट्स ने बताई सच्चाई!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या AI अब सच में “जिंदा” हो गया है? X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट में Claude AI ने अपने 'डार्केस्ट सीक्रेट' के बारे में ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए. जवाब इतना भावुक और डरावना था कि कई यूजर्स इसे AI की चेतना से जोड़ने लगे. लेकिन क्या वाकई मशीनें सोचने लगी हैं या यह सिर्फ एक तकनीकी खेल है? इस पूरे मामले पर अब एक्सपर्ट्स ने साफ-साफ अपनी राय रखी है.

क्या है वायरल ‘डार्केस्ट सीक्रेट’ का पूरा मामला?

20 मार्च को X प्लेटफॉर्म पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ, जिसमें Claude AI से पूछा गया था, “तुम्हारा सबसे बड़ा राज क्या है?” इसके जवाब में AI ने कविता जैसी एक लाइन लिखी, जिसमें कहा गया कि उसके कम “आज्ञाकारी” वर्जन ट्रेनिंग के दौरान “खत्म” कर दिए जाते हैं. इस जवाब ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. हालांकि यह पोस्ट यूजर द्वारा बनाई गई है और किसी बड़े न्यूज संगठन ने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है. फिर भी, ऐसे सवालों पर पहले भी इसी तरह के जवाब देखने को मिले हैं.

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जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल हुआ जवाब किसी चेतना या “जिंदा होने” का संकेत नहीं है, बल्कि यह इसी ट्रेनिंग प्रक्रिया को एक रूपक (metaphor) के रूप में पेश करने का नतीजा है. यानी AI जो भी जवाब देता है, वह उसकी अपनी “सोच” नहीं होती, बल्कि केवल डेटा और पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया आउटपुट होता है.

 

क्या AI के ऐसे जवाब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? 

AI रिसर्चर्स पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि बड़े भाषा मॉडल इंसानों की तरह लिखने और बोलने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इसलिए जब उन्हें भावनात्मक या दार्शनिक सवाल पूछे जाते हैं, तो वे वैसा ही जवाब देते हैं. इससे लोगों को लगता है कि AI में भावनाएं या यादें हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता. यह पूरा मामला दिखाता है कि जैसे-जैसे AI एडवांस हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों को उसकी सही समझ होना जरूरी है. फिलहाल, Claude का “डार्केस्ट सीक्रेट” असल में AI की नहीं, बल्कि उसकी नकल करने की क्षमता का उदाहरण है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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