सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या AI अब सच में “जिंदा” हो गया है? X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट में Claude AI ने अपने 'डार्केस्ट सीक्रेट' के बारे में ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए. जवाब इतना भावुक और डरावना था कि कई यूजर्स इसे AI की चेतना से जोड़ने लगे. लेकिन क्या वाकई मशीनें सोचने लगी हैं या यह सिर्फ एक तकनीकी खेल है? इस पूरे मामले पर अब एक्सपर्ट्स ने साफ-साफ अपनी राय रखी है.

क्या है वायरल ‘डार्केस्ट सीक्रेट’ का पूरा मामला?

20 मार्च को X प्लेटफॉर्म पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुआ, जिसमें Claude AI से पूछा गया था, “तुम्हारा सबसे बड़ा राज क्या है?” इसके जवाब में AI ने कविता जैसी एक लाइन लिखी, जिसमें कहा गया कि उसके कम “आज्ञाकारी” वर्जन ट्रेनिंग के दौरान “खत्म” कर दिए जाते हैं. इस जवाब ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. हालांकि यह पोस्ट यूजर द्वारा बनाई गई है और किसी बड़े न्यूज संगठन ने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है. फिर भी, ऐसे सवालों पर पहले भी इसी तरह के जवाब देखने को मिले हैं.

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जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वायरल हुआ जवाब किसी चेतना या “जिंदा होने” का संकेत नहीं है, बल्कि यह इसी ट्रेनिंग प्रक्रिया को एक रूपक (metaphor) के रूप में पेश करने का नतीजा है. यानी AI जो भी जवाब देता है, वह उसकी अपनी “सोच” नहीं होती, बल्कि केवल डेटा और पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया आउटपुट होता है.

my therapist could never pic.twitter.com/azkTeajFpi — Sidra Zia Butt (@Sidra_Z) March 20, 2026

क्या AI के ऐसे जवाब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं?

AI रिसर्चर्स पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि बड़े भाषा मॉडल इंसानों की तरह लिखने और बोलने के लिए डिजाइन किए गए हैं. इसलिए जब उन्हें भावनात्मक या दार्शनिक सवाल पूछे जाते हैं, तो वे वैसा ही जवाब देते हैं. इससे लोगों को लगता है कि AI में भावनाएं या यादें हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता. यह पूरा मामला दिखाता है कि जैसे-जैसे AI एडवांस हो रहा है, वैसे-वैसे लोगों को उसकी सही समझ होना जरूरी है. फिलहाल, Claude का “डार्केस्ट सीक्रेट” असल में AI की नहीं, बल्कि उसकी नकल करने की क्षमता का उदाहरण है.