ऑफिस की चाय में जहर! पॉलिटिक्स से परेशान एम्प्लाई ने मिला दिया ऐसा कैमिकल, मौत के मुंह में को-वर्कर; CCTV वायरल

एक बेहद डराने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक क्लीनर ने अपनी ही नई सहकर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए खतरनाक साजिश रच डाली. यह घटना तब सामने आई जब सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि महिला चुपके से केमिकल की बोतल उठाकर अपनी सहकर्मी की चाय में मिला रही है. इस घटना ने ऑफिस के माहौल को पूरी तरह हिला कर रख दिया और हर कोई हैरान रह गया कि कोई इतना खतरनाक कदम कैसे उठा सकता है.

कैसे हुआ इस साजिश का खुलासा?

पीड़ित महिला को बार-बार चाय पीने के बाद अजीब लक्षण महसूस होने लगे. उसे पेट में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत और गले में जलन जैसी समस्याएं होने लगीं. जब स्थिति बिगड़ने लगी, तो उसे शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है. इसके बाद उसने सच्चाई जानने के लिए छिपा हुआ कैमरा लगा दिया. यही कैमरा इस खौफनाक साजिश का सबसे बड़ा सबूत बन गया.

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क्या-क्या हुए खतरनाक असर?

डॉक्टरों के अनुसार, महिला को गंभीर अंदरूनी जलन हुई थी. उसके मुंह, गले और पेट की अंदरूनी परतों पर केमिकल का बुरा असर पड़ा. जांच में सामने आया कि चाय में क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और डिटर्जेंट मिलाए जा रहे थे. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर यह सिलसिला और चलता, तो इसकी वजह से जान भी जा सकती थी. जांच में पता चला कि यह जहरीली साजिश करीब छह हफ्तों तक चलती रही. आरोपी महिला लगातार अपनी सहकर्मी की चाय में जहर मिलाती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी. यह पूरी घटना नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच की बताई जा रही है, जिसने सभी को चौंका दिया.

क्या थी इस खौफनाक साजिश की वजह?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों महिलाओं के बीच काम को लेकर तनाव बढ़ गया था. पीड़ित महिला अक्सर आरोपी की गलतियों की ओर इशारा करती थी, जिससे आरोपी नाराज रहने लगी. यही नाराजगी धीरे-धीरे खतरनाक बदले में बदल गई और उसने इस जहरीली साजिश को अंजाम दे दिया. वारसॉ की अदालत ने आरोपी महिला को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश का दोषी करार दिया. हालांकि, एक दूसरी महिला पर आरोप था कि उसे इस साजिश की जानकारी थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं. बाद में उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. यह मामला अब एक चेतावनी बन गया है कि छोटी-छोटी रंजिशें भी कितनी बड़ी और खतरनाक घटनाओं में बदल सकती हैं.