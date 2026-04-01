दुकानदार की एक 'गलती' ने रातोंरात बनाया करोड़पति, अकाउंट में आए ₹1.3 करोड़! किस्मत हो तो ऐसी

Lottery Ticket Winner: ओहायो के एक स्टोर क्लर्क की छोटी सी गलती ने एक ग्राहक को $158,585 (करीब ₹1.3 करोड़) का मालिक बना दिया. लेक काउंटी के रहने वाले इस व्यक्ति ने दुकान पर जाकर कुछ सस्ते लॉटरी टिकट मांगे थे, लेकिन क्लर्क की एक छोटी सी चूक ने उसे वह टिकट थमा दिया जो उसने मांगा ही नहीं था. वह शख्स उस समय अनजान था कि यह 'गलत टिकट' ही उसकी किस्मत का सबसे बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है. कैसे एक स्टोर क्लर्क की लापरवाही ने इस आदमी की झोली में $158,585 (करीब ₹1.3 करोड़) डाल दिए और एक मामूली-सा फैसला उसे मालामाल कर गया.

अमेरिका के ओहियो राज्य से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार की छोटी सी गलती ने एक आम आदमी को लाखों का मालिक बना दिया. यह घटना दिखाती है कि किस्मत कब और कैसे पलट जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. एक साधारण दिन अचानक जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया.

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आखिर हुआ क्या था उस दिन?

जानकारी के मुताबिक, ओहियो लॉटरी के अधिकारियों को एक व्यक्ति ने बताया कि वह 14 मार्च को चेस्टनट फूड मार्ट नाम की दुकान पर गया था. उसने वहां से कुछ ईजी प्ले क्विक स्पॉट टिकट खरीदने की इच्छा जताई थी. उसकी योजना बेहद साधारण थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था. उस व्यक्ति ने पांच 1 डॉलर के टिकट और एक 5 डॉलर का टिकट मांगा था, लेकिन दुकानदार ने गलती से उसे 10 डॉलर का Quick Spot टिकट दे दिया. आमतौर पर लोग ऐसी गलती पर टिकट वापस कर देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने उसे अपने पास ही रख लिया. यही छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.

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कैसे बना वह लाखों का विजेता?

जब उसने बाद में उस टिकट को चेक किया, तो पता चला कि उसके सभी 10 नंबर मैच हो गए हैं. इस तरह उसने 1,58,585 डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) का जैकपॉट जीत लिया. अधिकारियों के अनुसार, 10 डॉलर के क्विक स्पॉट टिकट पर पूरा जैकपॉट मिलता है, जबकि अगर वह 1 या 5 डॉलर के टिकट लेता, तो उसे केवल 10% या 50% ही राशि मिलती. इस बड़ी जीत के बाद उस व्यक्ति ने बताया कि वह इस पैसे का इस्तेमाल अपने बिल्स चुकाने, निवेश करने और अपने पोतों की देखभाल के लिए करेगा.