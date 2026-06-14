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अब हर जगह नहीं मिलेगी सूरज की रोशनी! धरती के कुछ हिस्सों में बढ़ेगी गर्मी, तो कुछ जगह छा सकता है अंधेरा

Sunlight On Earth: क्लाइमेट चेंज का असर अब सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है, बल्कि धरती तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी का बैलेंस भी बदल रहा है. एक नई रिसर्च के मुताबिक आने वाले समय में कुछ इलाकों में धूप ज्यादा तेज होगी, जबकि कुछ जगहों पर सूरज की किरणें पहले से कम पहुंचेंगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:18 AM IST
अब हर जगह नहीं मिलेगी सूरज की रोशनी! धरती के कुछ हिस्सों में बढ़ेगी गर्मी, तो कुछ जगह छा सकता है अंधेरा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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