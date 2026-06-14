Sunlight On Earth: धरती पर जीवन की शुरुआत और उसका अब तक बचे रहना सूरज की रोशनी से जुड़ा हुआ है. पेड़-पौधों की ग्रोथ से लेकर मौसम के बदलाव और सोलर पावर तक, हर एक चीज पर सूरज की किरणों का सीधा असर पड़ता है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा बदलाव देखा है, जो आने वाले समय में दुनिया के कई हिस्सों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.
नेशनल रिव्यू जर्नल में पब्लिश हुई एक महत्वपूर्ण स्टडी के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती पर सूरज की रोशनी बराबर नहीं पहुंच रही है. कहीं धूप ज्यादा तेज हो सकती है तो कहीं सूरज की किरणों की मात्रा कम हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव धीरे-धीरे शुरू हो चुका है और आने वाले दशकों में इसका असर और साफ दिखाई देगा. चीन की ओशन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर रिसर्च की है. इसमें कई एडवांस क्लाइमेट मॉडल्स और कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद ली गई. स्टडी में सामने आया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के अलग-अलग हिस्सों में सूरज की रोशनी पहुंचने का तरीका बदल रहा है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में सूरज की रोशनी कम हो सकती है. इन जगहों पर पहले से ही तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. रिसर्च के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में नमी मतलब वाटर वेपर बढ़ रहा है. इसके अलावा बादलों का पैटर्न भी पहले से बहुत ज्यादा बदल रहा है. ज्यादा नमी और घने बादल सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं. खासकर ध्रुवीय इलाकों में सफेद और चमकदार बादल सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देते हैं. इससे जमीन तक पहुंचने वाली सोलर एनर्जी कम हो जाती है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र में गर्मियों के दौरान सूरज की रोशनी करीब 15 फीसदी तक कम हो सकती है. वहीं अंटार्कटिका में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.
जहां ध्रुवीय क्षेत्रों (आर्कटिक और अंटार्कटिका) में धूप कम होने का अनुमान है, वहीं भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे मिड-लेटीट्यूड वाले इलाकों में स्थिति इससे बिल्कुल अलग हो सकती है. इन क्षेत्रों में बादलों की मात्रा कम होने की संभावना जताई गई है. कम बादलों का मतलब है कि सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने का ज्यादा साफ रास्ता मिलेगा. इससे गर्मियों में धूप ज्यादा तेज महसूस हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इन इलाकों में जमीन पर पहुंचने वाली सोलर एनर्जी बढ़ सकती है, जिससे तापमान और गर्मी का असर भी बढ़ सकता है. भारत जैसे देशों में जहां पहले से ही गर्मी और हीटवेव बड़ी समस्या बन रही है, वहां यह बदलाव मौसम को और प्रभावित कर सकता है.
सूरज की रोशनी में यह बदलाव सिर्फ एक कारण से नहीं हो रहा है. इसके पीछे क्लाइमेट चेंज, वातावरण में बढ़ती नमी और बदलते बादल मुख्य वजह माने जा रहे हैं. जब धरती का तापमान बढ़ता है तो हवा ज्यादा नमी अपने अंदर रोक सकती है. यह नमी सूरज की किरणों को सोख लेती है और जमीन तक पहुंचने वाली रोशनी कम हो जाती है. लेकिन हर जगह इसका असर एक जैसा नहीं होता. कुछ इलाकों में बादल ज्यादा बढ़ रहे हैं तो कुछ जगहों पर बादल कम हो रहे हैं. इसी वजह से कहीं धूप कम और कहीं ज्यादा हो रही है. वैज्ञानिक इसे 'डाउनवर्ड सरफेस सोलर रेडिएशन' कहते हैं. इसका मतलब वह सूरज की ऊर्जा है, जो वातावरण को पार करके सीधे धरती की सतह तक पहुंचती है.
सूरज की रोशनी में बदलाव का सबसे बड़ा असर सोलर पावर सेक्टर पर पड़ सकता है. दुनिया भर में तेजी से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी इलाके में धूप की मात्रा बदलती है तो वहां बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है. जहां ज्यादा धूप होगी, वहां सोलर पैनल ज्यादा ऊर्जा बना सकते हैं. वहीं जिन इलाकों में धूप कम होगी, वहां सोलर पावर की क्षमता घट सकती है. इसके अलावा खेती, पानी की उपलब्धता और मौसम के पैटर्न पर भी इसका असर पड़ सकता है. किसान सूरज की रोशनी और मौसम के हिसाब से फसलों की योजना बनाते हैं. ऐसे में यह बदलाव कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ आने वाले कल की बात नहीं है. पिछले कुछ सालों के सैटेलाइट डेटा में भी ऐसे संकेत मिले हैं कि धरती तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी में बदलाव शुरू हो चुका है. रिसर्च में अलग-अलग परिस्थितियों को देखा गया, जिसमें कम से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाले हालात शामिल थे. हर स्थिति में एक बात सामने आई कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ यह बदलाव और मजबूत हो सकता है. इसका मतलब आने वाले समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में तेज धूप और ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूरज की रोशनी कम हो सकती है.
सूरज की रोशनी में होने वाला बदलाव सिर्फ मौसम की समस्या नहीं है, बल्कि यह धरती के पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है. ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के स्तर और मौसम के चक्र पर इसका असर पड़ सकता है. वैज्ञानिक अब इस डेटा की मदद से भविष्य के मौसम मॉडल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आने वाले समय में कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित होंगे. क्लाइमेट चेंज ने पहले ही दुनिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. अब सूरज की रोशनी का बदलता संतुलन यह संकेत दे रहा है कि धरती पर होने वाले बदलाव पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो सकते हैं. आने वाले वर्षों में इंसानों को मौसम और पर्यावरण के साथ बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा.