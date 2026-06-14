वैज्ञानिकों के अनुसार, आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में सूरज की रोशनी कम हो सकती है. इन जगहों पर पहले से ही तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं. रिसर्च के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में नमी मतलब वाटर वेपर बढ़ रहा है. इसके अलावा बादलों का पैटर्न भी पहले से बहुत ज्यादा बदल रहा है. ज्यादा नमी और घने बादल सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं. खासकर ध्रुवीय इलाकों में सफेद और चमकदार बादल सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देते हैं. इससे जमीन तक पहुंचने वाली सोलर एनर्जी कम हो जाती है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले समय में आर्कटिक क्षेत्र में गर्मियों के दौरान सूरज की रोशनी करीब 15 फीसदी तक कम हो सकती है. वहीं अंटार्कटिका में भी गिरावट देखने को मिल सकती है.