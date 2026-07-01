/आंख बंद की और दिखा लॉटरी का नंबर, जागते ही शख्स बन गया करोड़पति! यह किस्सा कर देगा हैरान

क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने जा रहे हों और उसका नतीजा आपको पहले ही साफ-साफ दिख जाए? इसे चाहे छठी इंद्री कहें या किस्मत का इशारा, लेकिन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले एक शख्स के साथ ऐसा सच में हुआ है. इस शख्स को लॉटरी का टिकट खरीदने से ठीक पहले एक जोरदार विजन आया कि वह जीतने वाला है. फिर क्या था, उसका यह अहसास एकदम सच साबित हुआ और वह कुछ ही पलों में लाखों का मालिक बन गया.
यह हैरान कर देने वाला मामला अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य से सामने आया है. वहां के चार्लोट शहर में रहने वाले एक शख्स की किस्मत ऐसे चमकी कि हर कोई दंग रह गया. इस शख्स को लॉटरी का टिकट खरीदने से ठीक पहले एक खास विजन आया था. उसे अंदर से यह पक्का अहसास हो चुका था कि इस बार उसकी किस्मत बदलने वाली है. उसने इसी विजन के भरोसे पॉवरबॉल लॉटरी का टिकट खरीद लिया.
दिमाग में आए थे खास नंबर
लॉटरी अधिकारियों से बात करते हुए इस विजेता ने अपनी पूरी कहानी शेयर की. उसने बताया कि जब वह टिकट खरीदने की सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ नंबर कौंधे. यह कोई आम बात नहीं थी बल्कि एक ऐसा अहसास था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पाया. उसने नॉर्थ कैरोलिना एजुकेशन लॉटरी के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना टिकट बुक किया. उसने उन्हीं नंबरों पर दांव लगाया जो उसके विजन में आए थे.
एक झटके में जीते 83 लाख रुपये
जब लॉटरी के नतीजों का ऐलान हुआ तो इस शख्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने कुल 100,000 डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 लाख रुपये की बड़ी रकम अपने नाम कर ली. उसने बताया कि जैसे ही उसने नतीजे देखे, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ. उसका वह विजन पूरी तरह से हकीकत में बदल चुका था. वह बार-बार अपने टिकट और नंबरों को चेक कर रहा था.
टैक्स कटने के बाद मिली इतनी रकम
विजेता हाल ही में लॉटरी के मुख्यालय अपना इनाम लेने पहुंचा. सभी तरह के सरकारी टैक्स और कटौती के बाद उसे कुल 71,501 डॉलर कैश मिले. इस रकम को पाकर विजेता और उसका परिवार बेहद खुश है. लॉटरी दफ्तर के अधिकारियों ने भी इस अनोखी घटना पर हैरानी जताई है. उनका कहना है कि ऐसे विजन वाले मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं.
पैसों का यहां करेंगे इस्तेमाल
जब विजेता से पूछा गया कि वह इतनी बड़ी रकम का क्या करने वाले हैं, तो उसने बहुत ही समझदारी भरा जवाब दिया. उसने बताया कि वह इन पैसों को फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करेगा. वह सबसे पहले अपने सारे पुराने कर्ज चुकाएगा. इसके बाद बची हुई रकम को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करेगा. इस अनोखी जीत की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है.