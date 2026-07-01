Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /आंख बंद की और दिखा लॉटरी का नंबर, जागते ही शख्स बन गया करोड़पति! यह किस्सा कर देगा हैरान

आंख बंद की और दिखा लॉटरी का नंबर, जागते ही शख्स बन गया करोड़पति! यह किस्सा कर देगा हैरान

नॉर्थ कैरोलिना के एक शख्स को लॉटरी टिकट खरीदने से ठीक पहले जीत का विजन आया था. जानिए कैसे उस अनोखे अहसास ने उसे रातों-रात 83 लाख रुपये (100,000 डॉलर) का मालिक बना दिया.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 01, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:30 AM IST
आंख बंद की और दिखा लॉटरी का नंबर, जागते ही शख्स बन गया करोड़पति! यह किस्सा कर देगा हैरान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘जेल’ में होगी कंगना रनौत की ‘धाकड़’ एंट्री, ‘जनता की आवाज’ बनकर करेंगी पहला एविक्शन
kangana ranaut22 min ago
2
Viral Delhi Story22 min ago
3
weather update40 min ago
4
YRF Spy Universe45 min ago
5
shani nakshatra gochar 2026 july47 min ago