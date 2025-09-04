Desi Jugaad: कपड़े धोने का ऐसा लगाया जुगाड़, देखकर वॉशिंग मशीन कंपनी वाले भी करेंगे महिला की तलाश! देखें वायरल VIDEO
Hindi Newsजरा हटके

Desi Jugaad: कपड़े धोने का ऐसा लगाया जुगाड़, देखकर वॉशिंग मशीन कंपनी वाले भी करेंगे महिला की तलाश! देखें वायरल VIDEO

Clothes Washing Jugaad Video: सोशल मीडिया पर कोई न कोई जुगाड़ देखने को मिल ही जाता है. इन दिनों एक वीडियो देखने को मिल रहा है जिसमें कपड़े धोने का देसी जुगाड़ देख सकते हैं. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Sep 04, 2025, 09:42 AM IST
Desi Jugaad: कपड़े धोने का ऐसा लगाया जुगाड़, देखकर वॉशिंग मशीन कंपनी वाले भी करेंगे महिला की तलाश! देखें वायरल VIDEO

Clothes Washing Jugaad Video: अरे-अरे रुकिए भाई कहां चले... कुछ ऐसा ही इस महिला के घर वाले बोल सकते हैं जब उनसे मिलने के लिए वॉशिंग मशीन कंपनी के सीईओ आएंगे. अब काम ही ऐसा किया है तो बड़े-बड़े लोग तो इनके पास आ ही सकते हैं. जहां महिलाएं बाल्टी में कपड़े धोती हैं या हाथ से घंटों लगी रहती है. वहीं, इस महिला ने अपने जुगाड़ स्टाइल से बिना मेहनत और बिना बिजली खर्च किए कई सारे कपड़े को धोकर दिखा दिया है. इसका वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है, आइए जानते हैं वीडियो में क्या दिख रहा है.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में देख सकते हैं एक महिला ने पेड़ पर बड़ा सा टायर लगा रखा है. रस्सी की मदद से टायर लटका हुआ है. टायर को नीचे से पूरी तरह से बंद कर रखा है जिससे उसमें कुछ डालने पर वो गिर नहीं रहा है. वीडियो में देख सकते हैं टायर में पानी डाल रखा है और उसमें एक-एक करके सारे कपड़ों को महिला उसमें डाल देती है. इसके बाद जरूरत अनुसार कपड़े धोने वाले सर्फ को भी डाल देती है. इसके बाद जोर से टायर को घुमाती है कि वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह काम करने लगता है. ऐसे ही सारे कपड़े धुल जाते हैं.

सोशल मीडिया एक्स पर @shutup_natasha पर वीडियो को साझा किया गया है. इस पोस्ट पर एक कैप्शन भी लिखा गया है- ‘वॉशिंग मशीन कंपनी से 99 मिस्ड कॉल.’ वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने इस जुगाड़ को बेस्ट बताया है. दूसरे यूजर ने लिखा है. दूसरे यूजर्स ने लिखा- ‘वॉशिंग मशीन कंपनी से 99 मिस्ड कॉल, अच्छा नारा.’ तीसरे यूजर ने लिखा कि ‘यह कपड़े साफ नहीं करेगा. घूर्णी गति का विरोध करने के लिए अंदर कोई ब्लेड नहीं है.’

ये भी पढ़ें- Weird Tribes: इस जनजाति में महिलाओं की काटी जाती है उंगली, लगाते हैं चेहरे पर कालिख; जानें अजीब प्रथा

;