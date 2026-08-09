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लेटकर बादल देखो और पाओ ₹8.5 लाख महीना! युवाओं के लिए इस देश ने निकाली 'ड्रीम जॉब'; 1 सीट के लिए टूटे 3,600 लोग

जरा सोचिए, आपको हर दिन किसी खूबसूरत पहाड़ पर पहुंचना हो, आसमान में तैरते बादलों को कैमरे में कैद करना हो और इस काम के बदले करीब 8.5 लाख रुपये की सैलरी मिले. सुनने में यह किसी ट्रैवल लवर का सपना लगता है, लेकिन चीन में ऐसी ही एक नौकरी ने युवा पीढ़ी के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी. 3600 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, मगर चुना गया सिर्फ एक युवा कंटेंट क्रिएटर.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:26 AM IST
लेटकर बादल देखो और पाओ ₹8.5 लाख महीना! युवाओं के लिए इस देश ने निकाली 'ड्रीम जॉब'; 1 सीट के लिए टूटे 3,600 लोग
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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