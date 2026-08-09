लेटकर बादल देखो और पाओ ₹8.5 लाख महीना! युवाओं के लिए इस देश ने निकाली 'ड्रीम जॉब'; 1 सीट के लिए टूटे 3,600 लोग

इस नौकरी की सबसे खास बात सिर्फ सैलरी नहीं थी, बल्कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी अलग रखा गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3600 लोगों ने इस एक पद के लिए आवेदन किया. उम्मीदवारों से कहा गया कि वे चीन के पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोयिन पर एक ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करें. वीडियो में उनकी क्रिएटिविटी, रीच, लाइक्स और कंटेंट की क्वालिटी को देखा गया. इसका मतलब यहां पारंपरिक इंटरव्यू से ज्यादा सोशल मीडिया स्किल काम आई. जिस उम्मीदवार का कंटेंट लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, उसके चुने जाने की संभावना बढ़ गई. यह तरीका खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी के लिए काफी दिलचस्प था, क्योंकि सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. कई युवाओं के लिए यह कमाई और करियर का रास्ता भी बन चुका है.