लेटकर बादल देखो और पाओ ₹8.5 लाख महीना! युवाओं के लिए इस देश ने निकाली 'ड्रीम जॉब'; 1 सीट के लिए टूटे 3,600 लोग

चीन के हेनान प्रांत में मौजूद लाओजुन माउंटेन अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, बादलों और नेचर व्यू के लिए जाना जाता है. इन दिनों यह जगह सिर्फ घूमने वालों ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों का ध्यान एक अनोखी नौकरी की वजह से खींच रही है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां 'क्लाउड ऑब्जर्वर' यानी बादलों को देखने और उन्हें कैमरे में कैद करने वाले शख्स की एक स्पेशल जॉब निकाली गई. चीनी सोशल मीडिया पर देखते ही देखते इसे 'ड्रीम जॉब' कहा जाने लगा. वजह थी इसकी सैलरी और काम का बेहद अलग अंदाज. शुरुआत में यह नौकरी ऐसी लगती है, जैसे किसी को ऑफिस जाने के बजाय पहाड़ों में घूमने और बादल देखने के पैसे मिल रहे हों. लेकिन असलियत में इस काम में सिर्फ आराम से लेटना और आसमान देखना शामिल नहीं है.
इस नौकरी की सबसे खास बात सिर्फ सैलरी नहीं थी, बल्कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी अलग रखा गया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3600 लोगों ने इस एक पद के लिए आवेदन किया. उम्मीदवारों से कहा गया कि वे चीन के पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोयिन पर एक ओरिजिनल वीडियो पोस्ट करें. वीडियो में उनकी क्रिएटिविटी, रीच, लाइक्स और कंटेंट की क्वालिटी को देखा गया. इसका मतलब यहां पारंपरिक इंटरव्यू से ज्यादा सोशल मीडिया स्किल काम आई. जिस उम्मीदवार का कंटेंट लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, उसके चुने जाने की संभावना बढ़ गई. यह तरीका खासतौर पर आज की युवा पीढ़ी के लिए काफी दिलचस्प था, क्योंकि सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है. कई युवाओं के लिए यह कमाई और करियर का रास्ता भी बन चुका है.
इस अनोखी नौकरी के लिए आखिरकार 22 साल के कंटेंट क्रिएटर ली सिचेन का सिलेक्शन हुआ. सोशल मीडिया पर वह 'जिओ जाओ' नाम से जाने जाते हैं. ली ने अपने माता-पिता के साथ रात में लाओजुन माउंटेन की चढ़ाई का वीडियो बनाया था. उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कुछ ही दिनों में वीडियो को 1.10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल गए. उनके कंटेंट को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली और इसी के आधार पर उन्हें 30 दिनों के लिए यह खास नौकरी मिल गई. 16 जुलाई को ली ने समुद्र तल से करीब 7217 फीट की ऊंचाई पर अपना काम शुरू किया. उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था, जिसमें पहाड़, बादल, कैमरा और सोशल मीडिया सब एक साथ जुड़ गए.
अगर आपको लग रहा है कि ली सुबह आराम से उठकर पहाड़ पर जाएंगे, कुछ देर बादल देखेंगे और फिर काम खत्म हो जाएगा, तो कहानी कुछ अलग है. ली का दिन सुबह करीब 4:50 बजे शुरू होता है. उन्हें सूर्योदय से लेकर शाम तक पहाड़ों पर बदलते मौसम और बादलों पर नजर रखनी होती है. कैमरा उनके काम का सबसे जरूरी हिस्सा है.
उन्हें हर दिन कम से कम एक ओरिजिनल शॉर्ट वीडियो तैयार करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है. इसके लिए सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना ही काफी नहीं है. सही एंगल, सही रोशनी और बादलों का सही मूड पकड़ना भी जरूरी है. कई बार एक शानदार शॉट के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है. पहाड़ पर मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है. कभी धूप निकल आती है, तो कभी घने बादल पूरा नजारा ढक लेते हैं.
लाओजुन माउंटेन की ऊंचाई पर काम करना अपने आप में आसान नहीं है. मौसम तेजी से बदलता है और तापमान भी ऊपर-नीचे होता रहता है. इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क की समस्या भी ली के काम को मुश्किल बनाती है. जिस नौकरी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना है, वहां खराब सिग्नल बड़ी परेशानी बन सकता है. लगातार अकेले रहना और कई घंटों तक सही विजुअल का इंतजार करना भी आसान नहीं है. इसलिए दूर से जितनी ग्लैमरस यह जॉब दिखाई देती है, जमीन पर इसकी हकीकत उतनी ही मेहनत वाली है. ली खुद भी इस अनुभव को काफी मुश्किल और थका देने वाला बता चुके हैं. यानी 'बादल देखने' की नौकरी असल में बादलों के पीछे भागने वाली नौकरी बन गई.
इस जॉब को लेकर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन सिर्फ इसकी अजीबोगरीब प्रोफाइल की वजह से नहीं आए. इसके पीछे चीन के जॉब मार्केट की एक बड़ी तस्वीर भी दिखाई देती है. चीन में युवाओं के बीच रोजगार को लेकर चुनौती बनी हुई है. आंकड़ों के अनुसार, 16 से 24 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर काफी ऊंची रही है. वहीं बड़ी संख्या में नए ग्रेजुएट नौकरी के मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं.
ऐसे माहौल में जब सामान्य नौकरियों के लिए मुकाबला बढ़ रहा हो, तब अच्छी सैलरी वाली कोई अनोखी जॉब युवाओं को तुरंत आकर्षित करती है. यहां सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई. नौकरी के लिए डिग्री और लंबे अनुभव के बजाय क्रिएटिविटी और वायरल कंटेंट को अहमियत दी गई. यही चीज आज की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.
इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है. एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ नौकरी देने का तरीका नहीं, बल्कि लाओजुन माउंटेन को प्रमोट करने की एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है. अगर एक युवा क्रिएटर 30 दिनों तक लगातार पहाड़ों, बादलों, सूर्योदय और वहां के अनुभव के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो हजारों लोग उस जगह के बारे में जानेंगे. इनमें से कई लोग बाद में वहां घूमने का प्लान भी बना सकते हैं. इसका मतलब एक तरफ युवा को अनोखा जॉब एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो दूसरी तरफ टूरिज्म डिपार्टमेंट को मुफ्त में बड़ा सोशल मीडिया प्रमोशन मिल रहा है.
टूरिज्म प्रमोशन के लिए ऐसी अनोखी नौकरियों का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है. साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड ने ग्रेट बैरियर रीफ के लिए 'आइलैंड केयरटेकर' की नौकरी निकाली थी. इस नौकरी में चुने गए व्यक्ति को कई महीनों तक खूबसूरत आइलैंड पर रहना था. अच्छी सैलरी के साथ रहने की सुविधा और दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में काम करने का मौका दिया गया था. उस कैंपेन को दुनिया भर में जबरदस्त पब्लिसिटी मिली थी. चीन का लाओजुन माउंटेन वाला आइडिया भी कुछ उसी तरह काम करता दिखाई दे रहा है.
लाओजुन माउंटेन की यह कहानी सिर्फ एक अजीब नौकरी की कहानी नहीं है. यह बताती है कि आज ट्रैवल और सोशल मीडिया किस तरह एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं. आज की नई जनरेशन सिर्फ ऐसी नौकरी नहीं चाहती, जिसमें रोज एक ही ऑफिस और एक ही डेस्क हो. कई युवा काम के साथ ट्रैवल, क्रिएटिविटी और अपने पसंदीदा काम को जोड़ना चाहते हैं. लाओजुन माउंटेन की 'क्लाउड ऑब्जर्वर' जॉब इसी बदलती सोच की एक मिसाल है.