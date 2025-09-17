गांव के बच्चों के लिए छत पर ही बना दिया कोचिंग सेंटर, शानदार ​वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो संघर्ष को दिखाने के सा​थ-साथ लोगों को मोटिवेट भी करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने छत पर ही कोचिंग सेंटर बना लिया और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग इन्हें खान सर का दूसरा रूप बोल रहे हैं.

छत पर कैसे पढ़ रहे लोग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि बड़ी सी छत पर लगभग 100 से 200 छात्र पढ़ रहे हैं और मास्टर साहब हाथ में डंडा लेकर सेल्फी वीडियो के माध्यम से इसका वीडियो बना रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि बड़ी सी छत पर कोचिंग सेंटर चल रहा है और नीचे साइकिल की पार्किंग बनी हुई है. जहां पर छात्रों की साइकिल खड़ी हैं. अब ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग काफी अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मास्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?

वीडियो देखकर लोगों ने कमाल की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "सर मैं आपको दिल से सेल्यूट करती हूं. आप हमेशा ऐसे गरीबों की मदद करते रहना." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये छोटा नहीं सर बहुत बड़ी कोचिंग है." तीसरे यूजर ने लिखा, "सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मेरे देश की शान को मिट्टी में गिरते हुए नहीं देखना चाहता हूं."

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @scsonline82_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. अब तक इस वीडियो पर 5.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 25 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

