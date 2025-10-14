कोबरा ने किया रसोई के सिलेंडर पर कब्जा, वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो शेयर किए जाते हैं. उनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हम लाइक और शेयर कर देते हैं और इसी तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है तो वहीं कुछ वीडियो इतने डरावने होते हैं कि देखते ही लोग डर से सिहर उठते हैं. ऐसा ही सांसे अटका देने वाला एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक कोबरा सिलेंडर को कब्जा कर बैठा है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी सांसे अटक जाएंगी.

कहां बैठा था कोबरा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक किचन का है. जहां मौजूद लाल सिलेंडर पर रेगुलेटर की जगह सांप लिपटा हुआ है. ये नाग फन फैलाए सिलेंडर को अपने कब्जे में लिए हुए है. वीडियो में दिखता है कि लगभग 2 मीटर लंबा ये भूरे रंग का कोबरा फन फैलाए बैठा है. इस दौरान वहां कई लोग इसका तमाशा देख रहे हैं और इस नाग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वहां एक शख्स आता है और इस नाग को पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान वो एक हाथ से उसके फन को पकड़ना चाहता है, लेकिन बाद में सांप का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे हाथ से लोहे का तवा पकड़ता है. इस तवे को वो सांप के सामने लाता है जिससे सांप तवे को अपना टारगेट समझता है और तवे पर अटैक भी करता है. इस दौरान ये शख्स पीछे से उसके फन को धीरे-धीरे नीचे दबाता है और फिर झटके से पकड़ लेता है. सांप का फन पकड़ने के बाद उसको सिलेंडर से निकलता है और रसोई से बाहर ले जाता है.

Gas cylinder में नाग देवता का surprise visit जरा सोचिए, गैस जलाने गए और ये सामने आ जाए

तो क्या करेंगे आप ????? pic.twitter.com/b6EOUzQ8a3 — Vidya Yadav (@vidya81203) October 13, 2025

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @vidya81203 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, गैस सिलेंडर में नाग देवता का सरप्राइज विजिट, जरा सोचिए, गैस जलाने गए और ये सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप?. इस पोस्ट पर अभी तक 24 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

