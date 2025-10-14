Advertisement
trendingNow12961544
Hindi Newsजरा हटके

कोबरा ने किया रसोई के सिलेंडर पर कब्जा, वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Cobra Ka Video: सोचो, कभी आप रसोई में खाना बनाने जाओ और आपको सिलेंडर पर एक जहरीला कोबरा मिल जाए, तो आप क्या करेंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कोबरा ने सिलेंडर को अपने कब्जे में ले रखा है. वीडियो देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोबरा ने किया रसोई के सिलेंडर पर कब्जा, वीडियो देखकर अटक जाएंगी सांसें

Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो शेयर किए जाते हैं. उनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिनको देखने के बाद हम लाइक और शेयर कर देते हैं और इसी तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है तो वहीं कुछ वीडियो इतने डरावने होते हैं कि देखते ही लोग डर से सिहर उठते हैं. ऐसा ही सांसे अटका देने वाला एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक कोबरा सिलेंडर को कब्जा कर बैठा है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी सांसे अटक जाएंगी.
यह भी पढ़ें: नेवले ने दबोच लिया नाग का फन, कैमरे में कैद हो गया भयानक लड़ाई का वीडियो

 

कहां बैठा था कोबरा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो एक किचन का है. जहां मौजूद लाल सिलेंडर पर रेगुलेटर की जगह सांप लिपटा हुआ है. ये नाग फन फैलाए सिलेंडर को अपने कब्जे में लिए हुए है. वीडियो में दिखता है कि लगभग 2 मीटर लंबा ये भूरे रंग का कोबरा फन फैलाए बैठा है. इस दौरान वहां कई लोग इसका तमाशा देख रहे हैं और इस नाग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वहां एक शख्स आता है और इस नाग को पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान वो एक हाथ से उसके फन को पकड़ना चाहता है, लेकिन बाद में सांप का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे हाथ से लोहे का तवा पकड़ता है. इस तवे को वो सांप के सामने लाता है जिससे सांप तवे को अपना टारगेट समझता है और तवे पर अटैक भी करता है. इस दौरान ये शख्स पीछे से उसके फन को धीरे-धीरे नीचे दबाता है और फिर झटके से पकड़ लेता है. सांप का फन पकड़ने के बाद उसको सिलेंडर से निकलता है और रसोई से बाहर ले जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @vidya81203 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, गैस सिलेंडर में नाग देवता का सरप्राइज विजिट, जरा सोचिए, गैस जलाने गए और ये सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप?. इस पोस्ट पर अभी तक 24 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.
यह भी पढ़ें: बेरहम नेवले ने मौत के घाट उतारा कोबरा, इस खूनी खेल को देखकर कांप जाएगी रूह

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

social mediaCOBRAviral

Trending news

'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
Jammu and Kashmir
ठंड की आड़ लेकर बच नहीं पाओगे... LoC पर सेना ने बढ़ाई चौकसी
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
Qatar Airways
दोहा से हॉन्गकॉन्ग जा रहे विमान में फुल इमरजेंसी, अहमदाबाद में कराई गई लैंडिंग
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
operation sindoor
1965 से अब तक तकनीक बदली है साहस नहीं; ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा ज्यादा खतरानक
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा