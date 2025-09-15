चाय के साथ 'कोबरा' के पकौड़े! यहां सड़क किनारे इतनी कीमत में बेचे जाते हैं जहरीले सांप
चाय के साथ 'कोबरा' के पकौड़े! यहां सड़क किनारे इतनी कीमत में बेचे जाते हैं जहरीले सांप

Cobra Pakora Video: इंडोनेशिया में एक इंडियन ट्रेवल व्लागर घूमने के लिए गया और उसने देखा कि सड़क के किनारे जिंदा सांपों को पिंजरे में कैद करके रखा गया है. जैसे ही वो उस दुकान पर गया तो उसने पाया कि एक दुकानदार सांप को कैद करके उसके खाने-पीने का सामान बना रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 09:19 AM IST
Cobra Pakora With Tea: इंडोनेशिया में एक इंडियन ट्रेवल व्लागर घूमने के लिए गया और उसने देखा कि सड़क के किनारे जिंदा सांपों को पिंजरे में कैद करके रखा गया है. जैसे ही वो उस दुकान पर गया तो उसने पाया कि एक दुकानदार सांप को कैद करके उसके खाने-पीने का सामान बना रहा है. काश चौधरी नाम के व्लॉगर ने अपने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यहां पर सांपों को पकड़कर रखा जाता है और इसके पकौड़े बनाकर खिलाए जाते है. उसके सामने एक कोबरा सांप को बोरा में बांधा जा रहा था और उसकी कीमत 2000 रुपये किलो बताया गया. उसने दुकानदार के पास मौजूद सांप को पकड़ा. 

यह भी पढ़ें: न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बना था गुप्त बंकर, आज बन गया यहां का सबसे आलीशान पार्टी पैलेस

सांप के पकौड़े खाने के लिए मशहूर

काश ने कहा कि अगर आपने इसे यहां आकर देख लिया तो दंग रह जाएंगे. इसके बाद उसने बताया कि इसे चाय के साथ कोबरा के पकौड़े खाए जाते हैं. इंडोनेशिया के जकार्ता में मौजूद इस शख्स ने करीब से देखा और जानने की कोशिश की कि आखिर सड़क के किनारे सांपों को क्यों बेचा जा रहा है. जब उसे पता चला तो उसने तुरंत ही वीडियो बनाया. इस दौरान काश ने देखा कि कैसे कोबरा को एक बोरे में कैद करके वजन किया जा रहा है. करीब 6 किलो वाले कोबरा सांप की कीमत 10 हजार बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कोबरा के पकौड़े खाने के पीछे पड़ गए हैं.

देखें वीडियो-

यह भी पढ़ें: मुंबई या चेन्नई नहीं, बल्कि दुबई… क्यों वायरल हुआ आधी रात को अकेली घूमती लड़की का वीडियो?

वीडियो पर लोगों की आई ऐसी प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को काश चौधरी ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो पर अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, जबकि हजारों लोगों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया भी दी. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा,  "इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सुनामी आने वाली है इंडोनेशिया में." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अरे भाई ये क्या कर रहे हैं इंडोनेशिया वाले?" 

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

COBRA Indonesia

;