Cobra vs Peacock: जब मोर के सामने आ गया कोबरा, जानें क्यों हैं दुश्मन? वायरल हुआ दुर्लभ वीडियो

Saap aur Mor Ka Video:सोशल मीडिया पर सांप और मोर को ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख आपको यकीन नहीं होगा. वीडियो में दिखता है कि एक कोबरा को 2 मोर और एक मोरनी ने घेर रखा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर मोर की सांप से क्या दुश्मनी है. आइए आज इसी दुश्मनी की परतों को खोलेंगे.

आपने सांप और नेवले की दुश्मनी के किस्से तो खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सांप और मोर की दुश्मनी के बारे में सुना है. आपने ये तो जरूर सुना होगा कि मोर जिंदा सांप को खा जाता है. दरअसल, रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत पक्षी मोर काफी शांत स्वभाव का होता है. ये खूबसूरत दिखने वाला पक्षी सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन है. इनकी दुश्मनी के पीछे भी नेचर की दिलचस्प कहानी है.

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मोर सांप को घूर रहे हैं और सांप भी फन फैलाकर मोर को चुनौती दे रहा है. ये नजारा काफी दुर्लभ है. जब सांप और मोर दोनों आमने सामने आए तो किसी ने भी एक दूसरे पर हमला नहीं किया और उचित दूरी बनाकर रखी.

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क्या कहता है साइंस?

जीव विज्ञान का कहना है कि ये दोनों कोई निजी दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों के बीच शिकार और शिकारी का संबंध है. मोर सर्वाहारी होते हैं. इनके पंजे काफी नुकीले और चोंच मजबूत होती है. ये कीड़े मकोड़ों के साथ साथ सांप को भी बड़े ही चाव से खाते हैं. अगर गलती से सांप के सामने मोर आ जाए तो सांप अपनी फुर्ती का पूरा इस्तेमाल करता है.

इसलिए बरसात में खुश होते हैं मोर

जब बारिश का मौसम आता है तो कीड़े मकोड़े बिलों में पानी भर जाने के कारण बाहर आ जाते हैं. मोर को इस बात की जानकारी होती है कि अब उन्हें आसानी से भोजन मिल जाएगा. इसलिए ये उनकी दावत का टाइम होता है. सांप और मोर की दुश्मनी नेचर ने बनाई है ताकि सांपों की आबादी को कंट्रोल किया जा सके.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @dadi.shanti.official नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.