कुएं में फंस गया था कोबरा, बचाने के लिए शख्स ने लगाई जान की बाजी; फिर हुआ कुछ ऐसा

Cobra Viral Video: सांप को देखकर अच्छे-अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है. कुछ लोग सांप के नाम से ही कांपने लगते हैं, वहीं कुछ लोग चूहे और छिपकली से तो डरते हैं, लेकिन सांप से नहीं. हालांकि कोबरा सांप देखकर ऐसे लोगों की भी हालत खराब हो जाती है. कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि एक शख्स कोबरा से भी नहीं डर रहा है.

वायरल वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खतरनाक कोबरा सांप एक गहरे कुएं में फंस गया है. इसके बाद एक शख्स कोबरा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स कोबरा सांप को कुएं के भीतर से बचा रहा है. वीडियो देखकर कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं.

आप देख सकते हैं कि शख्स बहुत ही आराम से कोबरा सांप का रेस्क्यू कर रहा है. शख्स कोबरा को एक रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकालता है. इसके बाद बड़े ही आराम से उसे एक झोले में भर लेता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि शख्स ने सांप को निकालते समय किसी भी तरह का पोटेक्शन गियर नहीं पहना हुआ है. वह अपनी जान की परवाह किए बिना कोबरा का रेस्क्यू करता नजर आ रहा है. देखें वीडियो-

#WATCH | The volunteers of a non-government wildlife research organization rescued a highly venomous snake, an Indian spectacled cobra (Naag) from an abandoned well in the Nashik area of Maharashtra yesterday. pic.twitter.com/sgCm7ZeQ2V

— ANI (@ANI) March 26, 2022